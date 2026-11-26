Intels nächstes Topmodell soll vorerst Core Ultra 9 4970K BFC heißen. Im Gespräch sind 28 CPU-Kerne, bis zu 5,5 GHz Takt und viel Cache.

Intel plant zum Start der nächsten Desktop-Prozessorgeneration Nova Lake offenbar sieben Modelle. Die Namen und Spezifikationen sollen bereits weitgehend feststehen. Dazu sollen drei Prozessoren zählen, die.

Die Kernkonfiguration gilt schon seit Monaten als offenes Geheimnis: 8 Performance-, 16 Effizienz- und 4 Low-Power-Effizienzkerne, also insgesamt 28. Das BFC dürfte für so etwas wie „Big Fast Cache“ stehen; 144 MByte Level-3-Cache soll das Modell aufweisen.aus internen Intel-Dokumenten erfahren haben, allerdings noch anhand von Vorserienmodellen . Die angegebenen 5,5 GHz Maximaltakt könnten sich daher noch ändern. Die sogenannte Base Power soll bei 125 Watt liegen.

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Die reale elektrische Leistungsaufnahme dürfte deutlich höher ausfallen. Darunter siedelt Intel angeblich zwei weitere BFC-Modelle an, deren Namen verwirren könnten: Der Core Ultra 7 4870K BFC soll mit 24 CPU-Kernen und 144 MByte L3-Cache besser ausgestattet sein als der namentlich höher angesiedelte Core Ultra 9 4900 BFC mit 22 Kernen und 120 MByte L3-Cache. Typisch für Prozessoren ohne K-Anhängsel ist die gesunkene Base Power von 65 statt 125 Watt. Das könnte bei anhaltender Last zu niedrigeren Taktfrequenzen führen.