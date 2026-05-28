Novak Djokovic: Die Hitze in Paris macht mich zu schaffen

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic hat sich in der dritten Runde der French Open gegen den Franzosen Valentin Royer durchgesetzt. Doch die Bedingungen auf dem heißen Sand machten dem 39-Jährigen zu schaffen.

Die Hitze in Paris macht selbst Novak Djokovic zu schaffen. Der 24-malige Grand-Slam-Sieger hat sich in der dritten Runde der French Open gegen den Franzosen Valentin Royer durchgesetzt.

Doch die Bedingungen auf dem heißen Sand machten dem 39-Jährigen zu schaffen. In Paris wurden am Mittwoch Temperaturen von rund 35 Grad gemessen - der bislang heißeste Tag des Turniers. Djokovic zeigte sich überrascht darüber, dass es bei den French Open offenbar keine klare Regelung für extreme Hitze gibt. Der Weltranglisten-Sechste verwies dabei auf die Australian Open, bei denen Partien bei extremer Hitze regelmäßig unterbrochen werden.

Dramatische Szenen auf Court 6 zeigten wenig später, dass Djokovic nicht allein dasteht. Der Tscheche Jakub Mensik brach nach seinem Fünf-Satz-Sieg gegen Mariano Navone plötzlich auf dem Platz zusammen. Der 20-Jährige blieb nach dem Matchball regungslos auf dem roten Sand liegen. Sportlich bleibt Djokovic derweil auf Rekordkurs.

Mit seinem Sieg gegen Royer bestritt der Serbe bereits sein 120. Einzelmatch in Roland Garros, kein anderer Spieler absolvierte mehr Partien bei einem einzelnen Grand-Slam-Turnier. Sein großes Ziel bleibt weiter der historische 25. Grand-Slam-Titel





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Novak Djokovic French Open Hitze Grand-Slam-Titel Roland Garros

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