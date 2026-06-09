Novak Djokovic gratuliert Alexander Zverev zum historischen French‑Open‑Sieg - ein emotionales Freundschafts‑Statement

Novak Djokovic ehrt Alexander Zverev nach dessen erstem Grand‑Slam‑Titel bei den French Open. In einem langen Instagram‑Post erinnert er an jahrzehntelange Freundschaft, gemeinsame Trainingszeiten und Zverevs Kampf gegen Diabetes, während er den Sieg als verdient und inspirierend würdigt.

Nach einem historischen Triumph bei den French Open wendet sich Novak Djokovic , der 39‑jährige serbische Tennis star, in den sozialen Medien an seinen langjährigen Freund und ehemaligen Rivalen Alexander Zverev .

Der 29‑jährige Deutsche hatte im Finale gegen den Italiener Flavio Cobolli das Match mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 gewonnen - sein erster Grand‑Slam‑Titel und damit ein Meilenstein, den er mit Tränen auf dem Platz besiegelte. Djokovic, der in dieser Ausgabe des Turniers bereits in der dritten Runde ausgeschieden war, nutzte Instagram, um Zverev zu seinem Erfolg zu gratulieren und dabei an die vielen gemeinsamen Jahre seit der Kindheit zu erinnern.

Er schrieb, dass er Sasha bereits kenne, seit er zehn Jahre alt sei, und dass die beiden damals zusammen mit Djokovics jüngstem Bruder um jeden Ball auf den Trainingsplätzen gekämpft hätten, während Djokovic selbst im Junioren‑ und Profibereich gegen Zverevs älteren Bruder Mischa angetreten sei. Diese frü{}hen Begegnungen bildeten die Basis einer tiefen, respektvollen und freundschaftlichen Beziehung, die über die Jahre hinweg gewachsen ist.

In seinem langen Beitrag betont Djokovic, dass ******* Im zweiten Teil seines Posts erinnert sich der serbische Champion an die unzähligen Gespräche, die sie geführt haben - von Tennistaktik über strategische Entscheidungen bis hin zu Themen wie Familie, Leben und geschäftlichen Angelegenheiten. Er hebt hervor, wie eng die beiden auch abseits des Platzes verbunden sind und wie oft sie gemeinsam schöne Momente erlebt haben. Besonders bemerkenswert sei für Djokovic, dass Zverev seit seiner vierten Lebensjahr mit Typ‑1‑Diabetes lebt.

Trotz dieser chronischen Erkrankung hat der Deutsche immer wieder mentale Hürden überwunden, die vielen als unüberwindbar erschienen. Djokovic lobt Zverev für den Mut, die Disziplin und die harte Arbeit, die nötig waren, um trotz der Krankheit ein Höchst­niveau im Profisport zu erreichen.

"Zu wissen, was du seit jungen Jahren aufgrund deiner Krankheit durchstehen musstest, wie du die größten mentalen Hürden überwunden und all jene widerlegt hast, die glaubten, du würdest niemals einen Grand‑Slam‑Titel gewinnen, macht diesen Erfolg noch besonderer und unvergesslicher", schrieb Djokovic in seinem Posting. Der serbische Star schließt sein emotionales Statement mit einer Anerkennung der Tränen, die Zverev mit seinen Eltern, seinem Bruder und dem restlichen Team vergossen habe.

Er äußert seine Freude für den Deutschen und betont, dass der Sieg voll und ganz verdient sei, weil Zverev in jeder Hinsicht unglaublich hart dafür gearbeitet habe.

"Genieße diesen Moment - und: Molodez, Bruder! " (russisch für "Gut gemacht") fügte Djokovic hinzu, gefolgt von jubelnden Emojis. In einem weiteren Abschnitt, in dem er über die mentale Gesundheit im Tennis spricht, bekräftigt Djokovic, dass die Beziehung zu Zverev nicht nur sportlicher, sondern auch menschlicher Natur sei. Er betont, dass Sasha jederzeit zu ihm kommen könne, wenn er Unterstützung brauche, und dass sie regelmäßig über Tennis und das Leben im Allgemeinen sprechen.

Diese offene Kommunikation soll ein Zeichen dafür setzen, dass selbst Top‑Athleten mit persönlichen Herausforderungen und mentalen Belastungen nicht allein sind. Der Beitrag von Djokovic hat weltweit große Resonanz erzeugt und verdeutlicht, wie eng Freundschaft, sportlicher Respekt und persönliche Kämpfe im Profisport miteinander verwoben sind





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