Novak Djokovic nach French-Open-Aus gegen Joao Fonseca: Das Ende einer Ära?

Nach der knapp fünfstündigen Niederlage gegen das junge Supertalent Joao Fonseca in der dritten Runde der French Open 2025 äußert sich Novak Djokovic erstmals unsicher über seine Zukunft in Roland Garros. Der 39-jährige Serbe spricht von körperlicher Erschöpfung und lobt seinen Gegner. Ist dies das vorläufige Ende seiner Dominanz auf Sand oder schon der Auftakt zum Karriereende?

Der serbische Tennis star Novak Djokovic steht nach seiner überraschenden Niederlage gegen das junge Supertalent Joao Fonseca in der dritten Runde der French Open 2025 erneut im Fpunkt der Tennis welt.

Das Match, das über 4 Stunden und 53 Minuten dauerte, offenbarte nicht nur die aufstrebende Klasse des 19-jährigen Brasilianers, sondern auch die zunehmenden körperlichen Grenzen des 39-jährigen Serben. Djokovic, der nach dem Spiel mehrfach auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt oder einem letzten Auftritt in Roland Garros 2027 mit den Worten "Ich weiß es nicht" antwortete, ließ damit Raum für Spekulationen über den weiteren Verlauf seiner einzigartigen Karriere.

Der Serbe, der seit Jahren von Verletzungen und Formschwankungen begleitet wird, sprach offen über die immense Belastung, die schon drei Matches in Paris für ihn bedeuteten.

"Die Anzahl der Stunden, die ich hier in nur drei Matches auf dem Platz verbracht habe, fühlte sich ehrlich gesagt so an, als hätte ich sämtliche Turniere der letzten drei Monate bestritten", so Djokovic, der gerade erst sein Comeback nach einer längeren Verletzungspause gefeiert hatte. Seine Aussage, dass er sich gegen Ende des Spiels "ehrlich gesagt am Ende seiner Kräfte" befand und "kaum noch auf den Beinen stehen zu können", unterstreicht die körperliche Erschöpfung, die auf den langen, intensiven Matches auf dem sandigen Court Philippe Chatrier lastet.

Gleichzeitig lobte er seinen Gegner in den höchsten Tönen: Fonseca sei "zweifelsohne besser" gewesen, habe "unglaubliche Schläge" und "sensationelles Tennis" gespielt, insbesondere die drei Asse zum Matchende mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h. Diese Anerkennung für den jungen Kontrahenten, der als einer seiner potenziellen Nachfolger gehandelt wird, zeigt Djokovics Fairplay, aber auch sein Bewusstsein für den Generationswechsel. Nach der Niederlage bleibt die Frage, ob dies das vorläufige oder sogar das endgültige Ende seiner Dominanz auf Sand bedeutet.

In Paris schied er zum ersten Mal seit 2009 bereits in der dritten Runde aus, nachdem er zwischen 2016 und 2023 drei seiner insgesamt 24 Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. Mit 39 Jahren sind die Anforderungen auf dem anspruchsvollen Sand jedoch enorm, und Djokovic muss zunehmend die Belastung managen. Dennoch bleibt er mit Weltranglistenplatz 4 eine feste Größe im Tennis und wird voraussichtlich weiterhin antreten, solange seine körperliche Leistungsfähigkeit es zulässt.

Bereits für Wimbledon ist seine Teilnahme geplant, wo er in den vergangenen Jahren oft groß aufspielte. Auch bei den US Open und den Australian Open, dem Turnier, das er rekordverdächtige zehnmal gewann, könnte er noch einmal um den Titel fighten. Das mögliche Karriereende in Paris, wo er 2024 noch im Finale stand, wäre eine symbolträchtige Wahl, doch momentan ist ungewiss, ob die Niederlage gegen Fonseca sein letztes Spiel bei den French Open war. Djokovics Jagd nach dem 25.

Grand-Slam-Titel, die ihn seit dem Ende der Saison 2023 antreibt, könnte noch weitergehen - vorausgesetzt, sein Körper hält mit. Doch die Zeichen deuten zunehmend auf einen allmählichen Rückzug vom absoluten Top-Level hin, auch wenn der Serbe weiterhin betont, dass er "aufpassen muss, den Absprung nicht zu verpassen"





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novak Djokovic Joao Fonseca French Open 2025 Tennis Grand Slam Karriereende Roland Garros Alter Verletzung Comeback Sandplatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open: Tennisprofi Zeynep Sönmez stolpert bei French Open über Werbeaufsteller und muss verletzt aufgebenDas Doppel Tatiana Maria und Zeynep Sönmez ist bei den French Open ausgeschieden. Der Grund: Die Partnerin der Deutschen verletzte sich bei einem Sturz. Schuld war eine Werbung.

Read more »

French Open: Novak Djokovic verliert epischen ThrillerNovak Djokovic und Joao Fonseca liefern sich bei den French Open einen spektakulären Fight. Es kommt zu einer faustdicken Überraschung.

Read more »

Novak Djokovic scheitert sensationell in der dritten Runde der French Open an Joao FonsecaDer 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist bei den French Open bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der 19-jährige Brasilianer Joao Fonseca drehte nach 0:2-Satzrückstand noch das Match und sorgte für eine der größten Sensationen in der Geschichte des Turniers. Damit ist der Weg frei für einen ersten Major-Sieg außerhalb der Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

Read more »

Novak Djokovic bei den French Open ausgeschiedenNovak Djokovic ist bei den French Open ausgeschieden. Der Grand-Slam-Rekordchampion verlor gegen den Brasilianer Joao Fonseca.

Read more »