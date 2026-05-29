Novak Djokovic scheitert sensationell in der dritten Runde der French Open an Joao Fonseca

Der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist bei den French Open bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der 19-jährige Brasilianer Joao Fonseca drehte nach 0:2-Satzrückstand noch das Match und sorgte für eine der größten Sensationen in der Geschichte des Turniers. Damit ist der Weg frei für einen ersten Major-Sieg außerhalb der Dominanz von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

In einer der größten Sensation en in der Geschichte der French Open ist Novak Djokovic bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der Serbe, der als großer Favorit auf den Titel galt, unterlag dem erst 19-jährigen brasilianischen Supertalent Joao Fonseca nach einer 2:0-Satzführung noch mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Nach 4 Stunden und 53 Minuten war die Überraschung perfekt und der Court Philippe Chatrier stand Kopf. Fonseca beendete die Partie mit drei Assen und feierte den größten Sieg seiner noch jungen Karriere. Damit steht fest: Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres wird in jedem Fall einen Sieger hervorbringen, der zuvor noch keinen Major-Titel gewonnen hat. Der heißeste Anwärter auf diesen historischen Sieg ist nun Alexander Zverev, der am Abend noch sein Drittrunden-Match gegen den Franzosen Quentin Halys bestreiten muss.

Der frühe Aus für Djokovic, die aktuelle Nummer 4 der Welt, hat weite Kreise im Teilnehmerfeld gezogen. Von den ursprünglichen Top 5 der Setzliste ist nun nur noch Zverev im Rennen. Die Nummer 1, Jannik Sinner aus Italien, war bereits in der zweiten Runde gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo nach einer 2:0-Satzführung noch an einem Hitzeschock gescheitert. Die Nummer 2, Carlos Alcaraz aus Spanien, hatte wegen einer Handverletzung gar nicht erst in Paris antreten können.

Auch die Nummer 5, Ben Shelton aus den USA, war bereits in der zweiten Runde gegen den belgischen Außenseiter Raphael Collignon ausgeschieden. Djokovic stand die Tür zu seinem 25. Grand-Slam-Titel und zum Rekord der meisten Major-Siege so weit offen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Seit den US Open 2023, wo er als letzter Spieler außerhalb der Generation Sinner/Alcaraz ein Major gewann, war er bei jedem Grand-Slam-Turnier mindestens ins Halbfinale gekommen.

Die Serie, dass ein Spieler, der nicht Sinner oder Alcaraz heißt, ein Major gewinnt, wird daher spätestens am übernächsten Sonntag enden. Zuletzt war Djokovic bei den US Open 2024 so früh ausgeschieden, in Paris zuletzt 2009 gegen Philipp Kohlschreiber. Der 24-malige Grand-Slam-Champion hatte gegen Fonseca lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen. Jeweils ein Break in den ersten beiden Sätzen reichten ihm, um die Sätze für sich zu entscheiden.

Er zeigte sein starkes Tennis oft in den entscheidenden Momenten, während dem jungen Herausforderer zunächst die nötige Erfahrung für wichtige Punkte fehlte. Doch unter der erdrückenden Schwüle im Stadion, wo beide Spieler immer wieder frenetisch angefeuert wurden, bekam der Altmeister zunehmend mehr Probleme als sein junger Kontrahent. Fonseca kämpfte sich immer verbissener in die Partie und konnte so tatsächlich die beiden nächsten Sätze für sich entscheiden.

Im fünften Satz hatte Djokovic zunächst das Momentum auf seiner Seite und führte 3:1, musste aber schon mächtig schnaufen. Der Brasilianer konterte, hielt die Partie lange offen und nutzte schließlich beim Stand von 5:5 die Chance, Djokovic den Aufschlag zu brechen. Minuten später war die Sensation perfekt. Für den Teenager aus Südamerika beginnt der Traum vom Grand-Slam-Sieg nun erst richtig





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