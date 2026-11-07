Novartis Pelacarsen senkt Lp(a) doch ohne Nachweis für weniger Herzinfarkte

Die Studie zu Novartis Medikament Pelacarsen zeigt: Der Biomarker Lipoprotein(a) wird effektiv gesenkt, aber das Risiko für Herzinfarkte bleibt unverändert. Analyse der Gründe.

Die Hoffnung auf einen Durchbruch in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat einen schweren Rückschlag erlitten. Das von der Schweizer Pharmakonzern Novartis entwickelte Medikament Pelacarsen senkt zwar den gefährlichen Biomarker Lipoprotein(a) im Blut erheblich, verhinderte jedoch keine schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignisse wie Herzinfarkt e oder Schlaganfälle. Diese Ergebnisse einer großen internationalen Studie widerlegen die bisherige Annahme, dass eine isolierte Senkung dieses spezifischen Blutfettwerts automatisch zu einer besseren Herzgesundheit führt.

Lipoprotein(a) als kritischer Risikomarker

Lipoprotein(a), kurz Lp(a) genannt, ist ein Laborwert, der das Risiko für schwere Herzinfarkte, Schlaganfälle und Arteriosklerose aussagekräftig bestimmt. Der Berliner Kardiologe Engin Osmanoglou erklärt, dass dieser Biomarker für den Fettgehalt im Blut steht und damit auf ernsthafte Erkrankungen des Kreislaufsystems hinweisen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichem Cholesterin, bei dem HDL-Cholesterine die Organe mit den für den Zellstoffwechsel benötigten Substanzen versorgen und LDL-Cholesterin als Abfallprodukt in die Leber transportiert wird, wirkt Lp(a) anders. Ein hoher Lp(a)-Gehalt im Blut ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für diese tödlichen Erkrankungen verbunden.

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Der besondere Schwierigkeitsgrad bei der Behandlung von Lp(a) liegt in der Ursache des hohen Werts. Der Lipoprotein-Wert ist genetisch bedingt und kann nicht durch Lebensstiländerungen wie Ernährungsumstellung oder Sport beeinflusst werden. Jede fünfte Person hat hohe Lipoprotein(a)-Werte und damit einhergehend ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Eine wirksame medikamentöse Senkung käme daher hunderten Millionen Menschen weltweit für eine lebenslange Behandlung infrage. Bisher gab es jedoch keinen Wirkstoff, der auf Lp(a) den gleichen Effekt hat wie Statine auf zu hohe Blutfettwerte.

Studie zu Pelacarsen mit überraschendem Ergebnis

Die aktuelle Studie, die vom Science Media Center (SMC) als erste randomisierte, placebokontrollierte und internationale Untersuchung bezeichnet wurde, untersuchte, ob Pelacarsen das Erkrankungsrisiko senkt. Insgesamt 8350 Teilnehmende mit Lp(a)-Werten von mindestens 70 Milligramm pro Deziliter und einer nachgewiesenen Herz-Kreislauf-Erkrankung wurden zufällig in eine Placebo- oder die Pelacarsengruppe eingeteilt. Der Wirkstoff Pelacarsen blockiert die Bildung von Lp(a) in der Leber. Das hatte zur Folge, dass das im Blut zirkulierende Lp(a) bei der überwältigenden Mehrheit der in der Studie untersuchten Probanden in den Normbereich gebracht werden konnte.

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Trotzdem trat das Medikament den Erwartungen entsprechend keine positive Wirkung auf die klinischen Endpunkte ein. Pelacarsen senkte den Lp(a)-Spiegel um etwa 75 Prozent, aber es gab keine Verringerung von Herz-Kreislauf-Ereignissen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen im Vergleich zur Placebogruppe. Dies steht im Widerspruch zu den überzeugenden Daten aus unzähligen früheren Studien, die einen direkten Zusammenhang zwischen hohen Lp(a)-Konzentrationen und einem hohen Herz-Kreislauf-Risiko zeigen. Das Erstaunliche an der Situation ist somit, dass der Biomarker zwar erfolgreich gesenkt wurde, die daraus folgenden Gesundheitsgefahren jedoch nicht abnahmen.

Interpretation der fehlenden klinischen Wirksamkeit

Nun wird über die möglichen Gründe diskutiert, warum die Senkung des Lp(a)-Wertes nicht zu einer gesteigerten Herz-Kreislauf-Gesundheit führte. Eine Möglichkeit, die vom außerordentlichen Professor für Kardiologie Andreas Zeiher an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main genannt wird, ist, dass die Risikofaktoren bei den Studienteilnehmern bereits zuvor sehr gut behandelt waren. Die eingeschlossenen Patienten hatten zu Beginn der Studie bereits exzellente LDL-Cholesterin-Werte von im Mittel 65 Milligramm pro Deziliter. Dieser Wert war bisher in keiner Studie zu Einschluss erreicht worden, was bedeutet, dass die Patienten hervorragend vorbehandelt waren.

Andreas Zeiher argumentiert, dass diese optimale Standardtherapie dazu führte, dass die zusätzliche Lp(a)-Senkung durch Pelacarsen keinen zusätzlichen Effekt auf das Gesamtrisiko hatte. Die bereits bestehenden Schutzmechanismen durch niedrige LDL-Werte könnten den Effekt der Lp(a)-Reduktion überdeckt haben. Dies stellt die Strategie in Frage, Lp(a) allein als primäres Behandlungsziel zu betrachten, ohne die anderen etablierten Risikofaktoren zu berücksichtigen. Die Werte sollten weiterhin einmal im Leben gemessen werden, um neben den bedeutenden Risikofaktoren wie Blutfette, Blutdruck und Blutzucker diesen ergänzenden Wert zu kennen.

Zukünftige Forschung und Alternative Ansätze

Ein anderer Grund für das Fehlschlagen könnte sein, dass der senkende Effekt des Wirkstoffs auf Lp(a) noch nicht stark genug war. Andreas Zeiher weist darauf hin, dass künftige Studien mit anderen Lp(a)-Senkern, die eine Senkung über 90 Prozent erreichen können, eine bessere Wirksamkeit hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse erzielen könnten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich eine stärkere Lp(a)-Senkung in der Primärprävention bei nicht vorerkrankten Patienten auswirkt. Umfangreiche Endpunktstudien hierzu sind im Gange, mit ersten Ergebnissen ist in zwei Jahren zu rechnen.

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Für die klinische Praxis bedeutet dies vorerst, dass Kardiologen ihre Ohnmacht angesichts dieses genetischen Risikofaktors möglicherweise nicht überwinden können, solange keine stärkeren oder anders wirkenden Medikamente verfügbar sind. Der Fokus muss weiterhin auf der optimalen Einstellung aller anderen bekannten Risikofaktoren liegen. Die medizinische Forschung widmet sich dem Problem intensiv, wie sich der Wert und die daraus folgenden Gesundheitsgefahren medikamentös senken lassen. Ein Wirkstoff, der den Lp(a)-Wert auf extrem niedrige Niveau senkt, wäre ein großer Durchbruch für die Prävention von Herzinfarkten und Schlaganfällen in der breiten Bevölkerung.