Novartis senkt Wachstumsziel auf 5 Prozent, Lenovo verzeichnet Verlust, Nike plant erst 2028 Wachstum und Disney übertrifft Erwartungen. Analyse der Quartalszahlen.

Die aktuellen Quartalsberichte großer Konzerne zeigen ein gespaltenes Bild der globalen Wirtschaftslage. Während der Schweizer Pharmakonzern Novartis seine Wachstumsprognosen vorsichtiger formuliert und der Technologie-Gigant Lenovo mit deutlichen Einbußen kämpft, zeigt der Sportartikelhersteller Nike langfristigere Perspektiven auf. Gleichzeitig überrascht Walt Disney mit starken Finanzkennzahlen, die auf einen erfolgreichen Wandel im Medienbereich hindeuten.

Novartis korrigiert Umsatzziele nach unten

Der Pharmakonzern Novartis hat die Erwartungen der Märkte bezüglich seines künftigen Umsatzwachstums angepasst und plant fortan mit moderateren Zuwächsen. Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 rechnet das Unternehmen nun mit einem währungsbereinigten jährlichen Umsatzwachstum von fünf Prozent. Diese Ankündigung wurde am Donnerstag anlässlich eines Investorentages der Öffentlichkeit vorgestellt.

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Vor einem Jahr hatte Novartis für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch ein jährliches Umsatzplus von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Die Anpassung der Prognose steht im Kontext der bevorstehenden Patentabläufe wichtiger Medikamente. Um die finanziellen Lücken zu schließen, setzt Novartis auf höhere Einnahmen bei anderen erfolgreichen Präparaten sowie auf die eigene Forschungspipeline.

Am Ziel, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Marge von mehr als 40 Prozent zu erreichen, hält der Konzern indes fest. Als zentraler Treiber für die höheren Umsätze wurde das Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta hervorgehoben. Die Prognose für die Spitzenumsätze dieses Medikaments wurde von zuvor sechs Milliarden Dollar auf nunmehr acht Milliarden Dollar angehoben.

Auch für weitere Medikamente in der Pipeline wurden die Erwartungen nach oben korrigiert. Für das Leukämie-Medikament Scemblix sowie den Cholesterinsenker Leqvio werden nun Spitzenumsätze von jeweils fünf Milliarden Dollar erwartet, nachdem bislang vier Milliarden Dollar anvisiert wurden. Diese Steigerungen sollen helfen, den Verlust von Marktexklusivitäten auszugleichen.

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Lenovo verzeichnet ersten operativen Verlust seit 2017

Der chinesische Technologie-Konzern Lenovo musste im September-Quartal einen deutlichen Nettoverlust von 640 Millionen Dollar ausweisen. Im Vorjahresquartal war das Unternehmen noch mit einem Gewinn in die Periode gestartet. Die Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Minus von 38 Millionen Dollar gerechnet, weshalb die Bilanz als enttäuschend galt.

Einer der Hauptgründe für das negative Ergebnis sind Bewertungseffekte bei Derivaten, die im Vorquartal verbucht wurden. Darüber hinaus war das operative Ergebnis bei Lenovo erstmals seit 2017 negativ. Der Rückgang geht auf tiefere strukturelle Probleme im Markt zurück, als steigende Speicherpreise die Margen unter Druck setzen.

Obwohl der Gesamtumsatz von Lenovo auf 30,2 Milliarden Dollar stieg und damit die Erwartungen übertraf, war der Erfolg mit Sorgen behaftet. Die weltweiten PC-Auslieferungen brachen im Quartal um 21,2 Prozent ein. Lenovo verlor mit minus 22,9 Prozent sogar etwas mehr Marktanteile als der allgemeine Markt.

Die negativen Nachrichten führten zu einer starken Reaktion an der Börse. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 13 Prozent, was dem stärksten Rückgang seit Oktober entspricht. Die Ursachen reichen tiefer als die reinen Bilanzeffekte. Gleichzeitig profitiert der Konzern zwar vom KI-Boom, und Nvidia stellt für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 75 Prozent in Aussicht. Dennoch ist die Skepsis der Anleger groß.

Seit dem Höchststand der Lenovo-Aktie im September hat der Kurs bereits mehr als 50 Prozent verloren. Die Kombination aus schwacher PC-Nachfrage, hohen Kosten für Speicherchips und operativen Verlusten belastet das Vertrauen in das Technologie-Unternehmen nachhaltig. Investoren beobachten nun, ob die positiven Effekte der KI-Nachfrage die strukturellen Schwächen im PC-Geschäft kompensieren können.

Nike plant Wachstum erst ab 2028 mit Sparprogramm

Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike rechnet erst im übernächsten Geschäftsjahr wieder mit nennenswertem Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2028/29, das Ende Mai 2029 endet, peilt Vorstandschef Elliott Hill ein Umsatzwachstum auf Marktniveau an. Diese Mitteilung wurde am Dienstag vor einem Kapitalmarkttag am Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon getroffen. Es handelt sich um den ersten solchen Termin in gut neun Jahren.

Bis dahin sind zwei weitere Jahre mit schrumpfenden Umsätzen eingeplant. Erst für den Zeitraum bis 2030/31 werde Nike die Einnahmen dann bei höheren Wachstumsraten schrittweise um rund fünf Milliarden Dollar steigern. Die operative Umsatzrendite soll dann im Bereich von zwölf bis 14 Prozent liegen. Diese langfristige Strategie ist eng mit dem vor kurzem aufgelegten Sparprogramm "Pace" verknüpft.

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Durch das Programm "Pace" sollen die Kosten bis 2031 um 2,5 Milliarden Dollar sinken. Zunächst muss das Unternehmen jedoch mit einem einmaligen Aufwand von 1,3 Milliarden Dollar rechnen. Davon entfallen knapp die Hälfte auf Abfindungen für entlassene Mitarbeiter. Trotz der hohen Investitionen in die Restrukturierung soll 2027 eine Dividende von 2,4 Milliarden Dollar ausgeschüttet werden.

Bis 2031 sollen sich die Dividendenausschüttungen insgesamt auf zwölf Milliarden Dollar summieren. Die Börse reagierte positiv auf die klare Strategie und die Ankündigung der Rückauszahlung an Aktionäre. Die Nike-Aktien legten am Dienstag fünf Prozent zu. Geschäftsjahr 2026/27 und 2027/28 stehen im Zeichen von Investitionen in Wachstum.

Für das laufende Geschäftsjahr hat der Konzern ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent und eine operative Marge von sechs Prozent in Aussicht gestellt. Das entspräche gegenüber dem Umsatz von 46,3 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr einem Rückgang von gut vier Milliarden US-Dollar. Für 2027/28 soll der Rückgang dann kleiner ausfallen, was auf die Auswirkungen des Sparprogramms hindeutet.

Disney überzeugt mit starkem Medienwachstum

Sportübertragungen und steigende Besucherzahlen in den Freizeitparks verhelfen Walt Disney zu einem überraschend starken Quartalsergebnis. Der Umsatz sei im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn lag bei 1,77 Dollar je Aktie, was die Erwartungen der Marktbeobachter übertraf.

Der Konzern kündigte an, die Dividende um ein Drittel auf zwei Dollar je Aktie anzuheben. Diese Entscheidung unterstreicht das starke Cashflow-Generierungsvermögen des Unternehmens. Darüber hinaus sollen die Investitionen in Programminhalte im laufenden Geschäftsjahr um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar steigen. Das Geld fließt unter anderem in Programm- und Sportrechte, um die eigene Plattform zu stärken.

Gleichzeitig sollen die Kosten um drei Milliarden Dollar gesenkt werden, um die Effizienz zu steigern. Das Unternehmen, zu dem der Streamingdienst Disney+ sowie die TV-Sender ESPN und ABC gehören, sieht sich zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt. Verbraucher verbringen immer mehr Zeit auf Videoplattformen wie TikTok oder YouTube, was den Markt verändert.

Trotz dieser Herausforderungen sei die Unterhaltungssparte, zu der Streamingplattformen und TV-Sender gehören, im Berichtszeitraum um 17 Prozent gewachsen. Der operative Gewinn habe sich sogar nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung zeigt, dass Disney erfolgreich Strategien zur Nutzerbindung und Monetarisierung im digitalen Raum umsetzt, während gleichzeitig die Parks als stabiler Cash-Flow-Treiber fungieren.