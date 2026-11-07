Novartis: Zolgensma-Medikament mit möglichen Tumorfällen bei Kindern

Der Hersteller Novartis berichtet über zwei potenziell mit der Gentherapie Zolgensma verbundene Tumorfälle. Die FDA prüft das Risiko, doch Ärzte betonen den hohen Nutzen für SMA-Patienten.

Das Medikament Zolgensma des Schweizer Pharmakonzerns Novartis gerät ins Visier der Aufklärung, da es in zwei Fällen mit der Entstehung von Tumoren bei Kindern in Verbindung gebracht wird. Die Gentherapie, die im Jahr 2019 in den USA und im Jahr 2020 in Europa sowie Deutschland zugelassen wurde, war einst als medizinischer Durchbruch gegen die schwere Erkrankung Spinale Muskelatrophie Typ I gepriesen worden. Weltweit hatten Familien hohe Spenden gesammelt, um die Kosten für die teure Behandlung aufzubringen, die zeitweise als das teuerste Medikament der Welt galt.

Medizinische Mechanismen der Gentherapie

Novartis teilt mit, dass seit der Erstzulassung in den USA im Mai 2019 insgesamt neun Meldungen über das Auftreten von Tumoren bei Patienten vorliegen, die zuvor mit Zolgensma behandelt worden waren. In zwei dieser Fälle konnten Untersuchungen die DNA des für die Gentherapie verwendeten Virus-Vektors in der menschlichen DNA der Patienten nachweisen. Dies wird von Experten als möglicher Hinweis gewertet, dass die Tumorbildung ursächlich mit der Behandlung zusammenhängt.

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Das Arzneimittel wird spezifisch zur Behandlung von Kindern unter zwei Jahren mit der seltenen und vererblichen Muskelschwundkrankheit Spinale Muskelatrophie Typ I eingesetzt. Die Therapie nutzt ein harmlos gemachtes Virus, das als trojanisches Pferd fungiert und eine funktionsfähige Kopie des fehlenden Gens in die Körperzellen einschleust. Dadurch können die Zellen wieder ein wichtiges Eiweiß herstellen, das Nervenzellen benötigen, um die Muskeln zu steuern. Die Behandlung erfolgt einmalig als Infusion und kann das Fortschreiten der Erkrankung stoppen.

Stakeholder-Positionen und Kontroversen

Die Patientenorganisation SMA Europe hatte den Basler Konzern scharf kritisiert, weil er die Informationen über die Tumorfälle als zu langsam und unzureichend empfunden hat. Die Organisation forderte Novartis auf, transparent darzulegen, was wissenschaftlich bekannt und was noch ungewiss ist, sowie die möglichen Auswirkungen auf die behandelten Kinder zu erläutern. Novartis bestreitet, die Behörden im Stich gelassen zu haben. Das Unternehmen erklärt, es habe die Gesundheitsbehörden in beiden Fällen, bei denen ein möglicher Zusammenhang bestand, rechtzeitig und angemessen informiert.

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Prof. Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen, erläutert, dass im Beipackzettel von Zolgensma bereits auf das mögliche Tumorrisiko hingewiesen wird. Er betont, dass die Erkrankung Spinale Muskelatrophie Typ I extrem schwerwiegend ist. Ohne wirksame Behandlung erreichen viele der betroffenen Kinder das zweite Lebensjahr nicht, da die fortschreitende Muskelschwäche schließlich auch das Schlucken und die Atmung beeinträchtigt und zum Tod führt.

Aktuelle Prüfung durch Aufsichtsbehörden

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat nun angekündigt, die Situation genau zu untersuchen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Die FDA will prüfen, wie hoch das tatsächliche Risiko für das Auftreten von gutartigen und bösartigen Tumoren bei Patienten ist, die mit der Gentherapie behandelt wurden. Das Amt betont in seiner Stellungnahme, dass der therapeutische Nutzen von Zolgensma in den zugelassenen Anwendungsgebieten die möglichen Risiken nach wie vor überwiegt.

Prof. Kleinschnitz unterstützt diese Einschätzung. Er weist darauf hin, dass klar ist, dass die Erkrankung so lebensbedrohlich ist, dass viele Kinder unbehandelt innerhalb der ersten Lebensjahre versterben würden. Dementsprechend müssen diese schweren Nebenwirkungen natürlich genauestens beobachtet werden. Gleichzeitig überwiegt der Nutzen der Therapie das Risiko für die Kinder definitiv, da eine Alternative zur Verhinderung des frühen Todes oft nicht verfügbar ist. Die Therapie wurde weltweit insgesamt mehr als 6000 Kindern verabreicht.

Klinische Berichte und langfristige Risiken

Nach der Behandlung mit Zolgensma wurden unter anderem Tumoren des zentralen und peripheren Nervensystems, im Bereich der Wirbelsäule sowie der Niere berichtet. Eine mögliche Erklärung für das Phänomen, warum das Medikament das Wachstum von Tumorzellen anregen könnte, liegt in der Integration der viralen DNA. Es scheint, als hätte sich die Virus-DNA in die Gene der Patienten eingebaut. An dieser Stelle wurde dann ein Eiweiß aktiviert, das das Zellwachstum fördert und Tumore auslösen kann.

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Weil die Virus-DNA in den Zellen verbleibt, könnte sie potenziell auch Jahre später noch Tumore auslösen. Bisher liegen keine Daten darüber vor, wie viele Kinder in Deutschland spezifisch mit dem Medikament behandelt wurden. Auch ist nicht bekannt, aus welchen Ländern die betroffenen Kinder mit den gemeldeten Tumorfällen stammen. Die deutsche Zulassung des Hoffnungsmedikaments erfolgte im Juli 2020, nachdem die EU-Zulassung bereits im Mai 2020 erteilt worden war. Die Aufklärung über die langen Wirkungen bleibt eine zentrale Aufgabe für die Gesundheitsbehörden und den Hersteller.