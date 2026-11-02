November 2026: Euro 7, neue Regeln und Fristen

Wichtige Änderungen im November 2026: Euro-7-Norm, DB-Tickets und Fristen. Alles für Autofahrer, Verbraucher und Steuerzahler.

Im November 2026 treten zahlreiche neue Vorschriften in Kraft, die Verbraucher und Unternehmen betreffen. Besonders Autofahrer müssen sich auf die Abgasnorm Euro 7 einstellen, während bei der Kfz-Versicherung wichtige Kündigungsfristen ablaufen. Gleichzeitig lockt die Deutsche Bahn mit neuen Angeboten und der Verbraucherschutz wird bei kleinen Krediten verschärft.

Einführung der Euro-7-Norm für Fahrzeuge

Ab dem 29. November gilt für neue Fahrzeugtypen die strenge Abgasnorm Euro 7. Diese Regelung betrifft insbesondere Pkw und leichte Transporter, die ab diesem Datum neu zugelassen werden. Ziel der Maßnahme ist es, den Ausstoß von Schadstoffen weiter zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Wichtig ist für den Bestand, dass bereits zugelassene Fahrzeuge nicht betroffen sind. Besitzer eines bestehenden Autos müssen also keine Maßnahmen ergreifen. Die neuen Vorschriften gelten ausschließlich für die Typzulassung neuer Fahrzeugmodelle. Dadurch soll die Luftqualität in den Städten langfristig verbessert werden.

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Änderungen bei Kfz-Versicherung und Bahn

Für Besitzer von Kfz-Versicherungsverträgen ist Ende November eine wichtige Frist zu beachten. Für Verträge, deren Versicherungsjahr am 31. Dezember endet, muss eine Kündigung spätestens bis zum 30. November eingehen. Entscheidend ist nicht der Absendedatum, sondern der Eingang beim bisherigen Versicherer. Parallel dazu führt die Deutsche Bahn das Familienticket zum Festpreis ein. Ab dem 1. November können bis zu fünf Personen für 99,99 Euro im Fernverkehr reisen. Diese Buchung ist bereits seit dem 26. Oktober möglich. Die Preise für einfache Fahrten betragen 59,99 Euro, wobei Sitzplatzreservierungen inklusive sind.

Darüber hinaus steigen die Preise für bestimmte Bahn-Abos. Die monatlichen Kosten erhöhen sich von 63 auf 66,80 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 3,80 Euro monatlich oder 45,60 Euro jährlich. Kunden, die das günstige Abo beibehalten möchten, müssen der Preiserhöhung bis zum 30. November zustimmen. Andernfalls endet das Abonnement automatisch zum Jahresende. Bei anderen Anbietern können abweichende Kündigungsfristen gelten, die individuell geprüft werden sollten. Diese Maßnahmen sollen den Markt stabilisieren und die Dienstleistungsqualität sichern.

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Strengere Regeln im Verbraucherschutz

Ab dem 20. November gelten strengere Regeln für Minikredite und Ratenkäufe. Der neue Verbraucherschutz zielt darauf ab, Kunden vor überschuldung zu bewahren. Auch Kleinkredite unter 200 Euro und zinsfreie Zahlungsaufschübe fallen unter die neuen Vorschriften. Anbieter sind nun verpflichtet, die Bonität der Kunden genauer zu prüfen. Es muss sichergestellt sein, dass die Rückzahlung der Schulden möglich ist. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass Verbraucher durch viele kleine Kredite in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Transparenz und Verantwortung werden hier stärker betont.

Steuervergünstigungen und politische Änderungen

Arbeitnehmer mit hohen Berufskosten können ab dem 1. November Freibeträge für das Jahr 2027 beantragen. Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung muss für das laufende Jahr 2026 spätestens am 30. November beim Finanzamt eingehen. Dadurch wird der monatliche Lohnsteuerabzug angepasst, was zu mehr netto im Geldbeutel führt. Die jährliche Einkommensteuererklärung wird dadurch nicht niedriger, aber die Liquidität verbessert sich. Zusätzlich erhält die Bundespolizei neue Befugnisse. Seit Ende Oktober darf sie unter bestimmten Voraussetzungen Drohnen stoppen und Telefonate überwachen. Diese Maßnahmen dienen der Abwehr schwerer Straftaten und der Sicherheit an Bahnhöfen.

Start der Weihnachtsmarkt-Saison 2026

Neben den regulatorischen Änderungen gibt es auch festive Gründe zur Freude. Im November beginnen vielerorts die Weihnachtsmärkte. In Aachen und München öffnen die Märkte am 20. November ihre Tore. Frankfurt und der Berliner Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt folgen am 23. November. Der Dresdner Striezelmarkt startet am 25. November, gefolgt vom Nürnberger Christkindlesmarkt am 27. November. Das erste Adventswochenende findet am 28. und 29. November statt. Diese Traditionen ziehen jedes Jahr viele Besucher an und schaffen eine besondere Atmosphäre in den Städten.