Novo Nordisk lanciert Plosbrio als Ozempic-Alternative in Asien

Novo Nordisk bringt Plosbrio in Asien auf den Markt, um gegen sinkende Preise durch Generika zu kämpfen. Deutsche Patienten müssen noch Jahre warten.

Novo Nordisk hat den Start des Medikaments Plosbrio in asiatischen Märkten angekündigt. Der Wirkstoff Semaglutid ist identisch mit dem bekannten Diabetesmittel Ozempic, trägt jedoch einen neuen Markennamen. Die Einführung erfolgt zunächst in Singapur, wobei der US-Konzern Abbott den Vertrieb übernimmt. Diese strategische Neuausrichtung soll dem wachsenden Preisdruck in der Globalen Südregion begegnen.

Globale Preiskämpfe und Patentende

Hinter der Markteinführung von Plosbrio steht ein komplexer weltweiter Preiskampf im Pharmasektor. In immer mehr Ländern läuft der Patentschutz für Ozempic aus, was es anderen Herstellern ermöglicht, das Medikament günstiger nachzubauen. Jay Thyagarajan von Novo Nordisk betonte, dass das Unternehmen Millionen weiteren Menschen in der Region Zugang zu dieser Behandlung verschaffen wolle. Die Entscheidung spiegelt die Notwendigkeit wider, Marktanteile in Regionen zu sichern, in denen die Preise drastisch sinken.

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Die Konkurrenzsituation verdeutlicht sich am Beispiel Kanadas, wo seit Mai Nachahmer verfügbar sind. Diese Kopien kosten teils nur ein Drittel des Originalpreises, nämlich rund 56 Euro pro Spritze im Vergleich zu 150 Euro für das Original. Novo Nordisk hat den Namen Plosbrio auch in Kanada genehmigen lassen, verkauft ihn dort jedoch vorerst nicht stattdessen senkte der Konzern die Preise für bestimmte Patientengruppen bei Ozempic.

Strategie autorisierter Generika

Fachleute bezeichnen solche Kopien als autorisierte Generika, ein bewährtes Mittel von Herstellern, um gegen die Nachbauten der Konkurrenz anzutreten. Mit einem zweiten Namen kann Novo Nordisk günstiger werden, ohne den Preis des Originalprodukts senken zu müssen. Kritiker sahen in dieser Maßnahme zunächst vor allem公关-Public-Relations-Strategien. Die Methode ist bekannt: Gleicher Wirkstoff, gleiche Spritze, neuer Name, um unterschiedliche Preissegmente abzudecken.

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Auch der US-Konzern Eli Lilly hat diesen Trick bereits erfolgreich eingesetzt. Im Jahr 2019 brachte Eli Lilly in Amerika eine Kopie seines Insulins Humalog heraus. Gleiches Mittel, gleiche Fabrik, anderer Name und der doppelte Preisvorteil beim Nachbau. Das teure Original blieb dennoch im Regal, da es weiterhin von Versicherten oder Kunden mit höherer Zahlungsbereitschaft nachgefragt wurde.

Deutsche Patienten und Patentschutz

In Europa ändert sich vorerst nichts an der Situation für deutsche Patienten. Ozempic ist in Europa noch bis 2031 patentgeschützt, weshalb günstige Nachahmer wie Plosbrio hierzulande nicht zugelassen sind. Bei Diabetikern in Deutschland übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Ozempic, selbst wenn die Behandlung zu Gewichtverlust führt. Dies gilt jedoch nur für die zugelassene Indikation Diabetes Typ 2.

Wer keinen Diabetes hat und Ozempic nur zum Abnehmen nutzt, muss die Spritze selbst bezahlen. Zudem ist Ozempic für reine Gewichtsreduktion nicht offiziell zugelassen. Ärzte können das Mittel zwar trotzdem verschreiben, das gilt dann aber als sogenannte Off-Label-Nutzung. Die finanziellen Belastungen für Patienten bleiben somit hoch, solange der Patentschutz besteht und keine lokalen Generika auf dem Markt sind.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Ausblick

Wie stark die Preise in Zukunft fallen könnten, zeigt das Beispiel Indien. Dort lief der Patentschutz im März aus, woraufhin mehr als 40 Hersteller mit Nachahmern auf den Markt drängten. Eine Monatsration kostet inzwischen rund 15 Dollar statt bis zu 180 Dollar zuvor. Diese Preissenkungen dienen europäischen Herstellern als Warnung und Vorbild für den späteren Wettbewerb.

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Sandoz-Chef Richard Saynor bezeichnet Kanada und Brasilien als Testlauf für den späteren Wettbewerb, der auch Europa erreichen wird. Für deutsche Patienten bedeutet dies, dass sie voraussichtlich noch rund fünf Jahre auf deutlich billigere Nachahmer warten müssen. Bis dahin bleibt Ozempic das marktbeherrschende Produkt, das Novo Nordisk mit hohen Margen vertreibt, während der Druck auf den Patentschutz weltweit zunimmt.