Novo Nordisk und Siltronic: Quartalsgewinne übertreffen Erwartungen

Novo Nordisk steigert Gewinn dank Wegovy. Siltronic korrigiert Prognose nach oben. Vonovia und Fraport zeigen mixed Ergebnisse im aktuellen Quartal.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im dritten Quartal seinen Gewinn deutlich gesteigert und die eigenen Jahresziele korrigiert. Die Nachfrage nach dem Gewichtsverlustmittel Wegovy bleibt extrem hoch. Analysten hatten ein niedrigeres Ergebnis erwartet, welches das Unternehmen nun klar übertrifft.

Wegovy-Triumph treibt Novo-Gewinn nach oben

Das bereinigte Betriebsergebnis des Konzerns stieg zu konstanten Wechselkursen um 27 Prozent. Der Wert erreichte 31,72 Milliarden dänische Kronen. Analystenprognosen lagen deutlich niedriger bei 28,39 Milliarden Kronen. Der Gesamtumsatz wuchs währungsbereinigt um vier Prozent. Er belief sich auf 79,2 Milliarden Kronen, was etwa 10,6 Milliarden Euro entspricht.

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Der Haupttreiber für diese Entwicklung ist das Geschäft mit Adipositas-Medikamenten. Dieses Segment verzeichnete ein Wachstum von 22 Prozent. Im Mittelpunkt stand dabei die neu eingeführte Wegovy-Tablette. Sie generierte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Kronen. Dieser Wert übertraf die Schätzungen der Finanzmärkte erheblich. Analysten betrachten die Tablette als Schlüssel zur Rückkehr auf den Wachstumspfad.

Siltronic profitiert von KI-Boom und Kursanpassung

Der Münchner Wafer-Hersteller Siltronic zeigt sich zuversichtlicher durch den KI-Boom. Der Umsatz soll in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Zuvor ging das Management von einem Rückgang bis zu fünf Prozent aus. Die operative Umsatzrendite, gemessen an der Ebitda-Marge, soll bei 22 bis 24 Prozent liegen. Dies entspricht der oberen Hälfte der bisherigen Spanne.

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Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres mit 21,9 Prozent liegt das Ziel nun höher. Ein wesentlicher Faktor ist der erwartete Euro-Dollar-Kurs. Siltronic rechnet für das vierte Quartal mit einem Kurs von 1,14 Dollar. Die alte Prognose basierte auf 1,18 Dollar. Im dritten Quartal lagen die Werte bei 1,15 Dollar.

Trotz der besseren Umsatzentwicklung blieb das operative Ergebnis im dritten Quartal negativ. Investitionen trieben den Verlust auf 55,0 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 43,9 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich jedoch auf 81,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Quartal um mehr als 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro. Nach neun Monaten lag der Umsatz leicht über dem Vorjahreswert.

Vonovia verzeichnet steigende Mieten trotz Zinsdruck

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia profitiert weiterhin von höheren Mieteinnahmen. Das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen entwickelte sich ebenfalls positiv. Schwächer fiel hingegen das Geschäft mit Wohnungsneubau und -verkauf aus. Gestiegene Zinssätze wirkten sich in diesen Bereichen negativ aus.

In den ersten neun Monaten verkaufte Vonovia Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro. Zum Ende September gehörten dem Konzern 527.488 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Das sind gut 5.000 Einheiten weniger als im Vorjahr. Die monatliche Miete stieg im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 8,57 Euro pro Quadratmeter.

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In Deutschland lag der Schnitt bei 8,41 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vonovia hatte sich in der vergangenen Woche bereits vorsichtiger bezüglich der Prognosen für das laufende Jahr und 2028 geäußert.

Fraport erreicht neue Passagierrekorde im Ausland

Der Flughafenbetreiber Fraport verzeichnete im Ausland deutliche Zuwächse. Das internationale Geschäft trug im dritten Quartal 54 Prozent zum operativen Gewinn bei. Im Vorjahr waren es noch 47 Prozent. Der Konzernumsatz wuchs um 3,8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um zwei Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.

Gesamtübertraf die Passagierzahl an Fraport-Flughäfen erstmals das Niveau von 2019. 146 Millionen Reisende nutzten die Infrastrukturen. Am Hauptstandort Frankfurt stagnierte die Zahl der Fluggäste. Dort wurden 47,5 Millionen Reisende gezählt. Das waren 0,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

An den Auslandsbeteiligungen wurden jedoch neue Rekorde erzielt. Die griechischen Flughäfen verzeichneten ein Plus von fünf Prozent. Das Drehkreuz in Lima stieg um 2,8 Prozent. Auch Flughäfen in Ljubljana, Brasilien und Bulgarien legten deutlich zu. Für das Gesamtjahr erwartet Fraport das Vorjahresniveau.