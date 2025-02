Nowitzkis Stille Botschaft: Dallas Mavericks vergessen ihren Mythos

Dirk Nowitzki unterstützt Luka Doncic mit einem klaren Statement - ohne dabei direkt in den Konflikt einzusteigen. Sein Auftritt in Los Angeles spricht Bände und zeigt die Distanz zum neuen Kurs der Mavericks.

Der Handel von Luka Doncic wirkt in der NBA weiter nach. Dirk Nowitzki sendet in der Debatte ein klares Statement an die Dallas Mavericks und positioniert sich an der Seite Doncics - ganz ohne Worte. Ein Kommentar. Ein Besuch des Spiels in Los Angeles ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Nowitzki selbst betonte, dass er lediglich seinen Kumpel Doncic unterstützen wolle.

Und dennoch schickt der 46-Jährige mit seinem plakativen Auftritt in Kalifornien eine klare Botschaft: Er stellt sich öffentlich hinter Doncic - und damit gegen die Mavericks-Führung, die zuvor kaum eine Gelegenheit ausließ, verbal gegen den Slowenen nachzutreten.Nowitzki würde diese Kritik niemals öffentlich äußern, das wäre konträr zu seiner Persönlichkeit, die 21 Jahre lang die Mavericks geprägt hat. Diese 21 Jahre hat er unter Mark Cuban verbracht, inzwischen gab es in Dallas einen Besitzer- und damit auch einen Kurswechsel.Stattdessen bleibt sich Nowitzki selbst treu: Er steht zu seinem ehemaligen Zögling - tut dies aber mit Klasse, ohne sich an der brodelnden Schlammschlacht direkt zu beteiligen. Dennoch ist dieser Zug für Nowitzki-Verhältnisse, der das Rampenlicht nach seiner Karriere eher meidet, eine deutliche Botschaft. Dass sich der gebürtige Würzburger - auf seine Art - vom neuen Front Office distanziert, überrascht, ist auf den zweiten Blick aber nur konsequent. Denn die 'Mavs' haben nicht nur Luka abgesägt, sie sägen indirekt auch an Nowitzkis Denkmal.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Dirk Nowitzki ist dieser Mythos. Er verkörpert eine Loyalität gegenüber der Franchise und eine Identifikation mit der Stadt, wie es sie in der NBA heute kaum noch gibt. Es passte ins Bild, dass Mavericks-Owner Patrick Dumont bei seiner öffentlichen Doncic-Abrechnung NBA-Legenden wie Larry Bird und Shaquille O'Neal als Paradebeispiel für harte Arbeit nannte - aber eben nicht den Mann, dem seine Franchise eine eigene Statue gewidmet hat: Dirk Nowitzki. Jener Schlaks aus Franken, der mit jahrelanger akribischer Arbeit seinen Wurf perfektioniert und das Spiel revolutioniert hat. Der sich trotz Grippe durch die Finals gegen die Miami Heat gekämpft hat. Sein Arbeitsethos war eine der größten Nowitzki-Qualitäten.Stattdessen den dominanten, aber chronisch übergewichtigen Shaq zu nennen, zeugt entweder von Ignoranz oder ist als bewusster Affront zu verstehen. Beide Möglichkeiten sollten Mavericks-Fans Sorgen bereiten. Seine Statue hatte sich Nowitzki auch mit dem Meistertitel 2011 verdient. Als unumstritten bester Spieler seiner Mannschaft - obwohl auch er defensiv angreifbar war. Knapp 14 Jahre später behauptet die neue sportliche Führung, dass dieses Erfolgsrezept nicht zu Titeln führe. 'Loyalty never fades away' (Deutsch:'Loyalität verblasst niemals'), steht auf Nowitzkis Statue vor dem American Airlines Center eingraviert. Ein Satz, den er selbst ausgewählt hatte - der heute in Dallas aber wohl keine Gültigkeit mehr besitzt





NBA Dallas Mavericks Luka Doncic Dirk Nowitzki Loyalität Handelsstreit Sportliche Führung

