NRW-Behörden planen harte Gegenmaßnahmen bei Gen-Z-Demos am 20.11.

Die nordrhein-westfälische Regierung kündigt ein striktes Vorgehen gegen Gewalt bei den bevorstehenden Gen-Z-Protesten am 20. November an, um friedlicheDemonstranten zu schützen.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ( NRW) hat für den 20. November, einen Freitag, ein konsequentes und entschlossenes Vorgehen gegen Störungen bei den geplanten Jugendprotesten angekündigt. Die Sicherheitsbehörden wollen verhindern, dass gewaltbereite Gruppen die friedlichen Demonstrationen der Generation Z für ihre Zwecke vereinnahmen und die Versammlung in chaotische Zustände verwandeln.

Schutz der friedlichen Demonstration

Staatssekretärin Daniela Lesmeister betonte im Innenausschuss des Landtags, dass die Polizei und die Sicherheitsbehörden nicht zulassen werden, dass die Lautstärke von Gewalt die Stimmen derjenigen übertönt, die friedlich für ihre Zukunft eintreten. Die Behördensprecherin unterstrich, dass man sich über jeden jungen Menschen freue, der auf der Straße friedlich für seine Zukunft einstehe. Gleichzeitig müsse man sich klar von denen abgrenzen, die solche Versammlungen für Gewalt vereinnahmen wollen, wie es zuvor in Köln passiert war. Die Polizei bereite sich intensiv auf diese Herausforderung vor, um sicherzustellen, dass die friedlichen Proteste im Vordergrund bleiben und nicht von Gewaltaktionen überschattet werden.

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Perspektiven der Demonstrierenden

Die Initiative "Gen Z regelt" ruft zur Teilnahme an den europaweiten Jugendprotesten am 20. November auf. Laut der Webseite der Initiative soll bundesweit in 34 Städten demonstriert werden. Zu den zentralen Forderungen der Initiative gehören unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie sowie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Die Veranstalter erwarten eine breite Beteiligung der Jugend, die sich für ihre Zukunftsaussichten einsetzt und klare politische Forderungen in die Öffentlichkeit trägt. Die Demonstranten möchten ihren Protest nutzen, um auf soziale und ökonomische Herausforderungen aufmerksam zu machen, die für ihre Generation von großer Bedeutung sind.

Sicherheitslage und Polizeieinsatz

Für sieben Städte lagen der Landesregierung bereits in dieser Woche Anmeldungen vor. Darunter sind Dortmund und Essen, wo bisher jeweils mehr als 1.000 Menschen erwartet werden. Außerdem gab es Anmeldungen für Münster, Siegen, Gevelsberg, Gelsenkirchen und Lünen. Demo-Aufrufe gab es auch schon für Köln und Duisburg. Wie bereits am 31. Oktober sollen auch am Freitag landesweit so viele Einheiten der Bereitschaftspolizei und der Alarmeinheiten zur Verfügung stehen wie möglich, um wenn nötig die Polizeibehörden vor Ort zu unterstützen. Mehrere Tausend Menschen hatten sich am Halloween-Samstag an den ersten sogenannten Generation-Z-Protesten beteiligt. Nach einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag sind die Proteste von "Gen Z regelt" überwiegend störungsfrei verlaufen.

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Erfahrungen aus früheren Aktionen

Insbesondere in Köln hätten jedoch gewaltbereite Gruppierungen die Proteste als Bühne genutzt, hieß es im Bericht. Bei Krawallen in der Halloween-Nacht in Köln ist es nach Angaben des Innenministeriums auch zu versuchten Plünderungen gekommen. Polizeikräfte sollen sie verhindert haben, wie es in einem Bericht weiter heißt. Wiederholt seien Einsatzkräfte in Köln mit Pyrotechnik und Flaschen beworfen worden. Plünderungen hatte es an jenem Wochenende auch in Frankfurt am Main gegeben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass trotz überwiegend friedlicher Proteste gezielte Störungsversuche auftreten können, die schnell eskalieren können und eine professionelle Reaktion der Sicherheitskräfte erfordern.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

In Düsseldorf und Wuppertal demonstrierten bereits an diesem Samstag Menschen bei erneuten Gen-Z-Protestaktionen, allerdings deutlich weniger als vor zwei Wochen. In Wuppertal zogen laut Polizei etwa 80 Demonstrierende durch die Stadt. Der Protest blieb demnach störungsfrei. In der Landeshauptstadt versammelten sich etwa 100 Menschen, um durch die Innenstadt zu ziehen. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem großen Aufgebot. Es sei überwiegend friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin nach dem Ende der Demo am Abend. Demnach sei zweimal Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen Unbekannt. Diese Vorfälle verdeutlichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und der Bereitstellung ausreichender Sicherheitskräfte für die kommenden Demonstrationen.