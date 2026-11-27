Festnahme in Köln: Der Terrorverdächtige stand 2024 auf der Liste Unna für Abschiebungen in den Irak.

Einem 34-jährigen Mann wird vorgeworfen, einen Synagogen-Anschlag in Köln geplant zu haben. Ob er 2024 tatsächlich hätte abgeschoben werden können, ist noch offen. , war schon 2024 im Fokus der Ausländerbehörden.

Laut NRW-Flüchtlingsministerin Verena Schäffer stand der Mann damals auf der sogenannten „Liste Unna“, mit der Abschiebungen in den Irak beschleunigt werden sollten. Laut Schäffer fanden sich auf der Liste der Zentralen Ausländerbehörde Unna damals 5250 Menschen aus dem Irak, die ausreisepflichtig waren, aber mit einer Duldung in NRW lebten. Darunter war nach dpa-Informationen auch der 34-Jährige, der in Köln festgenommen wurde. Ob er inzwischen keine Duldung mehr hatte und tatsächlich hätte abgeschoben werden können, blieb zunächst unklar.

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„Wir stehen im Austausch mit den Sicherheitsbehörden zur weiteren Aufarbeitung des Falls“, sagte Schäffer. “ aus Sicherheitskreisen erfuhr, war der 34-jährige Ameer J., der auf dem Gelände eines schiitischen Moscheevereins in Köln-Niehl festgesetzt wurde, spätestens seit Herbst 2024 ausreisepflichtig. Ein zweiter Mann war in Heidelberg festgenommen worden. Den beiden Männern wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, als Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe unter anderem im März einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln geplant zu haben.