Eine geplante Reform soll ein Milliardenloch in der Pflegeversicherung schließen. Im Landtag geht es nun darum, wie sich die Einschnitte auf die Versorgung in NRW auswirken könnten.

Eine geplante Reform soll ein Milliardenloch in der Pflegeversicherung schließen. Im Landtag geht es nun darum, wie sich die Einschnitte auf die Versorgung in NRW auswirken könnten.

Düsseldorf - Die Folgen der vom Bund geplanten Einsparungen bei der Pflegeversicherung für die Versorgungssituation in Nordrhein-Westfalen sind heute Thema einer Aktuellen Stunde im Landtag. Die SPD sowie die AfD verlangen in Anträgen Auskunft von der Landesregierung, wie sie auf die zunehmenden Belastungen für die Pflege in NRW reagieren will. Die geplante Pflegereform soll in großen Teilen zum 1. Januar greifen, um ein Milliardenloch der Pflegeversicherung zu schließen und allgemeine Beitragserhöhungen für 2027 abzuwenden.

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Unter anderem sollen Pflegebeiträge für Kinderlose angehoben und Gutverdiener stärker herangezogen werden. Ab 2028 soll die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern eingeschränkt werden. Die Kriterien für das Feststellen einer Pflegebedürftigkeit sollen für Neu-Einstufungen enger gefasst werden. Beim leichtesten Pflegegrad 1 soll der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat wegfallen.