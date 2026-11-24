Im nordrhein-westfälischen Landtag beginnt die Debatte über den letzten Haushaltsentwurf der CDU-Grünen-Koalition für 2027. Im Fokus stehen die Mittel für ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr sowie ein Verbot von Gesichtsschleiern. Der Etat mit 116,6 Milliarden Euro sieht trotz besserer Konjunktur eine Reduzierung der Schuldenaufnahme vor.

Der NRW - Landtag debattiert über den letzten Haushaltsentwurf von CDU und Grüne n in dieser Legislaturperiode. Zugleich steht ein Verbot von Gesichtsschleiern im Schulalltag zur Debatte. Düsseldorf - Im nordrhein-westfälischen Landtag beginnt heute eine zweitägige Debatte über den Haushaltsentwurf der schwarz- grüne n Landesregierung für das Jahr 2027.

Es ist der letzte Etatentwurf, den CDU und Grüne in dieser Legislaturperiode vorlegen. Am 25. April 2027 wird ein neuer Landtag gewählt. Eine der zentralen Fragen ist, ob Schwarz-Grün in letzter Minute noch Mittel für ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr bereitstellen wird.

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Im aktuellen Haushaltsentwurf für 2027 ist dafür bislang kein Geld eingestellt. Die schwarz-grüne NRW-Koalition hatte ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr in ihrem Koalitionsvertrag 2022 angekündigt. Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte kürzlich offen gelassen, ob diese Entlastung für Familien in NRW noch in dieser Legislaturperiode kommen könnte. In NRW sind bisher die beiden letzten Kita-Jahre vor der Einschulung für alle Eltern unabhängig vom Einkommen beitragsfrei.

Am Mittwoch und Donnerstag debattiert das Plenum in der zweiten Lesung des Haushaltsgesetzes mehr als 13 Stunden über die Einzelpläne der Ministerien. Endgültig verabschiedet wird der Haushalt dann kurz vor Weihnachten. Die Landesregierung plant für 2027 einen erneuten Rekordetat mit Ausgaben in Höhe von 116,6 Milliarden Euro. Das sind 4,3 Milliarden Euro mehr als im Haushalt des laufenden Jahres.

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Dank besserer finanzieller Spielräume nach der Oktober-Steuerschätzung wurden die geplanten Ausgaben im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf von September noch leicht erhöht. Durch die verbesserte Konjunkturlage darf das Land aber nur weniger Schulden aufnehmen als geplant. Die mögliche Kreditaufnahme sinkt von 5,06 Milliarden Euro auf 4,72 Milliarden Euro. Erstmals seit Mitte der 1970er Jahre erhöht das Land den kommunalen Anteil an den Steuereinnahmen um einen halben Prozentpunkt auf 23,5 Prozent.

Insgesamt sollen die NRW-Kommunen kommendes Jahr rund 17,2 Milliarden Euro über das Gemeindefinanzierungsgesetz vom Land erhalten. Die Kommunalzuweisungen werden gegenüber 2026 um rund 360 Millionen Euro erhöht. Dies entspricht einem Plus von 2,1 Prozent. Am späten Abend ist im Landtag die Verabschiedung eines Gesetzes geplant, das Schulen gegen Störungen und Bedrohungen durch Schüler künftig mehr Durchgriffsmöglichkeiten gibt.

In abgestuften Maßnahmen können Schülerinnen und Schüler künftig vom Unterricht oder Schulfahrten ausgeschlossen werden. Ein neuer Paragraf ermöglicht zudem einen präventiven vorübergehenden Ausschluss vom Schulbesuch, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte ein sofortiges Handeln wegen Gefahr im Verzug erforderlich ist.

Zudem soll Schülerinnen per Gesetz künftig das Tragen eines Gesichtsschleiers in Schulen verboten werden. Konkret heißt es im Entwurf des Schulrechtsänderungsgesetzes: "Sie dürfen durch ihr Verhalten oder die Verhüllung ihres Gesichts im Unterricht, bei sonstigen schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulgelände nicht die Kommunikation erschweren und ihre Mitwirkungspflichten verletzen.

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" Die Regel gelte nicht, "wenn einzelne Tätigkeiten oder besondere gesundheitliche Gründe eine Ausnahme erfordern". Damit ist etwa das Tragen von Atemschutzmasken im Chemieunterricht oder wegen einer Erkrankung gemeint.

"Kommunikation ist mehr als die bloße Wahrnehmbarkeit des gesprochenen Wortes", heißt es im Gesetzentwurf. "Sie setzt auch das Erfassen der Körpersprache, insbesondere der Gesichtsmimik, voraus. " Schülerinnen und Schüler seien daher verpflichtet, "mit geeigneter Bekleidung am Unterricht teilzunehmen und keine Gesichtsverhüllung zu tragen, die eine Identifizierung und eine Kommunikation erschwert".