NRW-Regierung erhebt Migrationsdaten: Zielquote bei 32,5 Prozent

Das NRW-Gleichstellungsministerium unter Verena Schäffer erhebt per Umfrage Daten zur Einwanderungsgeschichte der Belegschaft. Das Ziel ist eine bessere Repräsentation der Gesellschaft in der Verwaltung.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat eine umfangreiche Datenerhebung zur sozialen Zusammensetzung ihrer Belegschaft gestartet. Verena Schäffer, die als Ministerin für Gleichstellung, Kultur und Sport zuständige Politikerin der Partei Bündnis 90/Die Grünen, will die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in den Landesressorts deutlich erhöhen. Dafür wurden am Montag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien per E-Mail aufgefordert, an einer anonymen Umfrage teilzunehmen.

Zielwert liegt bei 32,5 Prozent Bevölkerungsteil

Die Kernbotschaft der E-Mail des Gleichstellungsministeriums lautet klar: Der Anteil der Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte soll sich dem tatsächlichen Wert in der Gesamtbevölkerung von Nordrhein-Westfalen annähern. Aktuell liegt dieser statistische Anteil bei circa 32,5 Prozent. Das Ziel wird in der Kommunikation des Ministeriums mit mehr als 30 Prozent angegeben. Diese Orientierungswerte dienen dazu, die Diversität in der öffentlichen Verwaltung langfristig zu messen und zu steuern, anstatt feste Quoten für bestimmte Positionen vorzugeben.

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Rechtliche Grundlage ist das TIntG Gesetz

Hinter dieser Initiative steht das Gesetz zur Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung, bekannt als TIntG. Seit dem Jahr 2021 ist darin verankert, dass sich die Vielfalt der Gesellschaft Nordrhein-Westfalens in der Verwaltung widerspiegeln soll. Obwohl dieses Gesetz im öffentlichen Diskurs oft wenig Beachtung findet, bildet es die rechtliche Basis für die aktuellen Maßnahmen. Die Landesregierung interpretiert diese Vorschrift als Auftrag, die Belegschaften der Ressorts aktiver an die demografische Realität anzupassen.

Historischer Anstieg von 12,1 auf 23,7 Prozent

Das Ministerium stellt die aktuellen Bemühungen in einen historischen Kontext. Daten zeigen, dass der Migrationsanteil im Regierungsapparat zwischen 2011 und 2021 von 12,1 Prozent auf 23,7 Prozent angestiegen ist. Dieser Wert liegt jedoch nach wie vor deutlich unter dem Schnitt der allgemeinen Bevölkerung. Um diese Lücke weiter zu schließen und strukturelle Hindernisse zu identifizieren, ist nun die genaue Erfassung des Ist-Zustandes in allen Ministerien notwendig. Nur so lassen sich passgenaue Maßnahmen entwickeln.

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Definition und Anonymität der Umfrage

Die teilnehmenden Beschäftigten sehen nur eine einzige Frage: Haben Sie eine Einwanderungsgeschichte? Die Antwortmöglichkeiten sind auf Ja oder Nein beschränkt. Die Teilnahme ist freiwillig und die Auswertung erfolgt anonymisiert. Im Kleingedruckten definiert das Ministerium den Begriff der Einwanderungsgeschichte konkret. Als zutreffend gilt die Angabe, wenn eine Person nicht in Deutschland geboren wurde, keinen deutschen Staatsbürgerschaftsbesitz hat oder wenn mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stammt. Diese klare Definition soll die Zuordnung der Daten vereinfachen.

Keine festen Quoten, aber strategische Planung

Ein Sprecher des NRW-Gleichstellungsministeriums betonte gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass es keine festen rechtlichen Vorgaben für prozentuale Anteile gibt. Stattdessen wird eine strategische Langfristigkeit verfolgt. Verena Schäffer und ihr Ressort planen, aus den erhobenen Daten Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung, zu Weiterbildung und zur Qualifizierung abzuleiten. Auch der Bereich der Antidiskriminierung soll weiterentwickelt werden. Die erhobenen Daten bilden somit die Grundlage für künftige Personalpolitik und Diversitätsstrategien in der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung.