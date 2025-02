NRW schickt sieben ausreisepflichtige Asylbewerber nach Bulgarien zurück

Nach dem Anschlag in Solingen hat Nordrhein-Westfalen einen Charterflug mit sieben ausreisepflichtigen Asylbewerbern nach Bulgarien gestartet. Das ist vor allem für Flüchtlingsministerin Josefine Paul ein wichtiger Schritt, da sie sich demnächst vor einem Untersuchungsausschuss im Landtag zu möglichen Fehlern beim Solinger Anschlag äußern muss.

Im Landtag Nordrhein-Westfalens hat der Untersuchungsausschuss zum Anschlag in Solingen seine Arbeit aufgenommen. Fast zeitgleich startete der erste selbst organisierte Charter-Überstellungsflug aus Na PriMa. Nordrhein-Westfalen hat damit nun einen Charterflug mit sieben ausreisepflichtigen Männern nach Bulgarien zurückgeschickt, um dort über ihre Asyl gesuche in der Europäischen Union entschieden zu werden.

Die Rückführung erfolgt in das Land, in das der jeweilige Flüchtling als erstes eingereist ist. Häufig ist das Bulgarien. Die Aufmerksamkeit für diesen Flug ist natürlich mit dem Anschlag von Solingen verbunden. Auch der spätere Täter, der auf dem Volksfest in der Stadt im Bergischen Land drei Menschen tötete, war ein Asylbewerber aus Syrien, der über Bulgarien nach Deutschland gekommen war. Der Täter hätte zum Zeitpunkt seiner Tat eigentlich längst wieder in Bulgarien sein sollen, wenn denn die angeordnete Rückführung tatsächlich geklappt hätte. Flüchtlingsministerin Josefine Paul hatte zuvor strenge Bedingungen an Bulgarien für eine Aufnahme geknüpft: enge Zeitfenster und der Ausschluss von Charterflügen. Flüchtlinge hätten nur per Linienflug nach Sofia zurückgeführt werden dürfen, hatte Paul nach dem Anschlag von Solingen gesagt. Das wären dann maximal zwei auf einer Maschine gewesen. Die sieben, die jetzt von Düsseldorf ausgeflogen wurden, klingen daher nach viel. Flüchtlingsministerin Paul spricht deshalb von einem großen Schritt nach vorn. Das ist vor allem für sie persönlich, denn sie muss sich demnächst vor einem Untersuchungsausschuss im Landtag zu möglichen Fehlern auch in ihrem Verantwortungsbereich beim Solinger Anschlag äußern. Es gibt neue Zweifel an ihrer Darstellung, dass es an den bulgarischen Behörden und deren Bedingungen gelegen hätte, warum die Abschiebung des späteren Täters nicht vollzogen werden konnte. Da kann Josefine Paul gute Nachrichten bestens gebrauchen, sowohl persönlich als auch politisch. Eineinhalb Wochen vor einer Bundestagswahl, bei der das Thema Migration und Rückführung von Flüchtlingen das alles beherrschende ist, dokumentiert jetzt ausgerechnet eine grüne Ministerin Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit bei der Rückführung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern. Besser geht fast gar nicht. Wäre da nicht der schale Beigeschmack, dass das alles eine wohlüberlegte Inszenierung mit Blick auf Untersuchungsausschuss und die Wahl ist





