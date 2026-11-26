Nordrhein-Westfalen war eines der ersten Bundesländer, in dem die Polizei mit Palantir arbeiten durfte - jetzt wechselt NRW zu einer Münchner Firma. Wäre das auch ein Weg für den Freistaat?

Nordrhein-Westfalen war eines der ersten Bundesländer, in dem die Polizei mit Palantir arbeiten durfte - jetzt wechselt NRW zu einer Münchner Firma. Wäre das auch ein Weg für den Freistaat?

München - Trotz des Wechsels von Nordrhein-Westfalen bei seiner Polizei-Analysesoftware zu einer Münchner Firma hält Bayern an der politisch umstrittenen US-Firma Palantir vorerst fest.

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"Das Ziel der bayerischen Polizei ist und bleibt, langfristig unabhängiger und digital souveräner zu werden", teilte das Innenministerium in München mit. Bis allerdings eine digital souveräne Lösung auch im Freistaat möglich sei, könne man nicht auf die Analysefähigkeiten der Palantir-Plattform namens Vera verzichten. Das Analyseprogramm Vera – mit vollem Namen "Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform" – basiert auf der Palantir-Software "Gotham".