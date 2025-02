NRW setzt Charterflüge für Asylbewerber-Rückführung nach Bulgarien ein

Nordrhein-Westfalen hat mit einem Charterflug sieben Asylsuchende nach Bulgarien abgeschoben. Es handelt sich um den ersten selbst organisierten Charterflug in diesem Kontext. Die Länder hatten bisher keine Möglichkeit, eigene Flüge zu organisieren. Der Flug wurde als wichtiger Schritt in Richtung digitaler Effizienz und Organisation der Asylverfahren gesehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Dienstag sieben Asyl suchende mit einem ersten selbst organisierten Charter-Übertragungsflug nach Bulgarien überstellt. An Bord der Maschine befanden sich vier syrische und drei afghanische Männer im Alter von Anfang bis Ende 20, wie das -Anfrage bestätigte. Die Männer wurden demnach abgeschoben, weil Deutschland für ihren Asyl antrag nicht zuständig war. \\u2018Sieben Personen, das klingt nach nicht viel.

Aber wir haben es hier mit einem großen Schritt nach vorn zu tun\u2019, sagte Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) der Rheinischen Post, die zuvor berichtete. Die Bundesländer hätten bisher nicht die Möglichkeit gehabt, eigene Charterflüge nach Bulgarien zu organisieren. \\u2018Überstellungen mit Charterflügen seien organisatorisch sehr viel effizienter durchführbar, als wenn man sie in Einzelmaßnahmen über die begrenzten Platzkapazitäten in Linienflügen hinbekommen müsse\u2019, erklärte Paul weiter. Nötig sei dazu aber immer die Genehmigung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dieses handele die Konditionen mit Bulgarien aus und müsse auch die Bedarfe anderer Bundesländer im Blick haben. Das BAMF teilte auf Anfrage mit, wie die Rückführungen vollzogen werden, sei alleine Aufgabe der Ausländerbehörden in den Bundesländern. Zahlen des BAMF zeigen, wie selten dies im Falle Bulgariens tatsächlich auch geschieht: 3297 Menschen aus Deutschland hatte Bulgarien im vergangenen Jahr für eine Rückführung akzeptiert. Dorthin zurückgebracht wurden am Ende aber nur 290





ASYL BULGARIEN CHARTERFLUG NRW ABWEHRUNG

