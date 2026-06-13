NRW-SPD wählt Ott zum Spitzenkandidaten und weitere Nachrichten aus NRW und der Welt

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten: Die NRW-SPD nominiert Jochen Ott als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027, das OVG kippt den Regionalplan Ruhr, die WM startet mit Siegen für USA und Kanada und Forscher entdecken Biomarker für Schlafentzug im Speichel.

Die NRW - SPD wird Jochen Ott auf einer Delegiertenkonferenz in Düsseldorf offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 25. April 2027 wählen. Ott, derzeit Oppositionsführer im Landtag, ist in der Öffentlichkeit relativ unbekannt und gilt als Bildungsexperte.

Die Aussichten der SPD auf einen Wahlsieg in ihrem einstigen Stammland gelten als gering; bei der Landtagswahl 2022 sackte die Partei auf 26,7 Prozent ab, während die CDU mit 35,7 Prozent siegte. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die SPD aktuell nur noch bei 14 bis 18 Prozent, die CDU könnte mit 32 bis 34 Prozent rechnen. Das Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen hat den Regionalplan Ruhr gekippt. Die Entscheidung begründete das Gericht mit massiven Planungsfehlern.

Ursprünglich ging es in dem Prozess nur um Regelungen zum Abbau von Sand und Kies am Niederrhein. Nun stehen auch Pläne für den Wohnungsbau und den Ausbau der Windenergie in der Region auf der Kippe. Für rund 130 Rekruten der Panzerbrigade 21 steht heute Nachmittag in Medebach im Hochsauerlandkreis die Ablegung ihres Diensteids an. Das feierliche Gelöbnis ist ein wichtiger Moment in ihrer militärischen Laufbahn.

Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hat seine Teilnahme angekündigt. Das Invictus Games Festival, ein Ableger der gleichnamigen paralympischen Wettbewerbe für Veteranen, zielt auf Inklusion und gesellschaftliche Anerkennung. Die Teilnehmer messen sich in Disziplinen, die typische Belastungen des Feuerwehralltags simulieren, wie das Treppensteigen und das Ziehen von Schläuchen in voller Schutzausrüstung mit Atemschutzgerät. Der Wettbewerb gilt als einer der anspruchsvollsten Feuerwehrwettbewerbe weltweit.

Bei der FIFA Fußball-WM starteten die Co-Gastgeber USA und Kanada erfolgreich in das Turnier. Die US-Amerikaner besiegten Paraguay deutlich mit 4:1. Kanada erreichte ein 1:1-Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina und sicherte sich damit den ersten Punktgewinn in der WM-Geschichte des Landes. Das deutsche Nationalteam bestreitet sein erstes Spiel gegen Curaçao.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich wechselhaft mit dichten Wolken und einzelnen sonnigen Momenten. Anfangs ist es oft trocken, im Tagesverlauf kommen besonders vom Münsterland bis nach Ostwestfalen-Lippe einzelne Schauer hinzu. Die Temperaturen erreichen 18 bis 22 Grad, in 500 Metern Höhe 14 bis 17 Grad. Der Westwind weht mäßig bis frisch mit starken Böen.

Forscher der Universität Zürich haben erstmals Biomarker für starken Schlafentzug im Speichel nachgewiesen. Diese Entdeckung könnte zur Entwicklung eines Schnelltests beitragen, der die Sicherheit im Straßenverkehr und in sicherheitskritischen Berufen erhöhen soll. Der Haaner Saxophonist André Schnura, der 2024 auf EM-Fanmeilen viral ging, feiert ein Comeback bei der WM und spricht in einem persönlichen Interview über seine Erfahrungen





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