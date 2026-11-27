Wer gewinnt die Wahl zur Sportlerin des Jahres in NRW 2026? Die Nominierten für die Felix Awards umfassen Isabell Werth, Laura Nolte und weitere Top-Athletinnen.

Das Sportjahr 2026 war geprägt von zahlreichen Erfolgen bei Olympischen Winterspielen sowie Welt- und Europameisterschaften. Im Rahmen der Felix Awards stimmte das Publikum online über die besten Athletinnen und Athleten des Jahres aus Nordrhein-Westfalen ab. Die Auswahl erstreckte sich auf sechs verschiedene Kategorien, in denen die Leistungen der Sportlerinnen gewürdigt wurden.

Die Entscheidung bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres 2026 fiel auf ein besonders hochkarätiges Feld. Mit Isabell Werth, Laura Nolte, Jacqueline Pfeifer, Mieke Kröger und Larissa Eifler standen fünf namhafte Sportlerinnen zur Abstimmung. Die Nominierungsbegründung des WDR unterstreicht die Bedeutung dieser Auszeichnung für den nordrhein-westfälischen Spitzensport.

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Laura Noltes olympischer Goldsieg

Laura Nolte vom BSC Winterberg bestätigte ihren Status als eine der erfolgreichsten Bobpilotinnen der Welt im vergangenen Jahr. Neben zahlreichen Erfolgen bei Weltmeisterschaften und im Weltcup gewann sie bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina Gold im Zweierbob. Gemeinsam mit ihrer Anschieberin Deborah Levi setzte sie ihre Erfolgsserie nach einer Silbermedaille im Monobob erfolgreich fort.

Zuvor hatte Nolte bei der Europameisterschaft in St. Moritz Bronze im Monobob errungen. Ein Weltcupsieg im Zweierbob mit Deborah Levi war ein weiterer Höhepunkt in ihrer Karriere. Ihre Leistungen in Mailand und Cortina festigten ihre Position an der Spitze des internationalen Bobsports nachhaltig.

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Jacqueline Pfeifers Skeleton-Medaillen

Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland krönte ihre Skeleton-Laufbahn 2026 mit weiteren internationalen Erfolgen. Bei der Europameisterschaft in St. Moritz sicherte sie sich die Bronzemedaille. In der Weltcup-Gesamtwertung belegte sie sowohl im Einzel als auch mit dem Mixed-Team den zweiten Platz.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina holte Pfeifer Bronze im Einzelwettbewerb. Zusätzlich sicherte sie sich mit Christopher Grotheer eine weitere Bronzemedaille im neu eingeführten Mixed-Team-Wettbewerb. Diese Erfolge markierten ihren Abschied von der internationalen Wettkampfbühne.

Larissa Eiflers historischer Fecht-Weltmeister-Titel

Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen sorgte 2026 für einen der größten Erfolge im deutschen Fechtsport. Bei den Weltmeisterschaften in Hongkong gewann sie Gold im Säbel-Einzel. Im Finale besiegte sie die Französin Sara Balzer mit 15:10 Punkten und wurde damit zur ersten deutschen Säbelfechterin, die den Weltmeistertitel im Einzel der Frauen errang.

Dieser Sieg bedeutete die erste deutsche Einzel-Goldmedaille bei einer Fecht-WM seit dem Jahr 2010. Eifler bezwang auf dem Weg zum Titel mehrere Weltklassegegnerinnen und unterstrich ihre dominierende Leistung in diesem Jahr. Ihr Erfolg wurde auch durch Auftritte in Medien wie dem Sportschau Podcast gewürdigt.

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Isabell Werth und Mieke Kröger im Medaillenkurs

Isabell Werth aus Rheinberg prägt den internationalen Dressursport seit Jahrzehnten. Bei den Heim-Weltmeisterschaften 2026 in Aachen gewann sie mit Wendy de Fontaine die Mannschafts-Goldmedaille. Im abschließenden Grand-Prix-Kür sicherten sich die beiden zudem die Bronzemedaille vor heimischem Publikum.

Mieke Kröger vom RV Teutoburg Brackwede blieb auch 2026 auf Medaillenkurs. Bei der Weltmeisterschaft erreichte sie mit dem deutschen Bahn-Vierer in der Mannschaftsverfolgung knapp hinter Italien die Silbermedaille. Als gebürtige Bielefelderin gehört sie zu den prägenden Radsportlerinnen auf Bahn und Straße.