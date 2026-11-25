Der Landtag in NRW hat schärfere Schulregeln beschlossen: Neben dem Verbot von Gesichtsschleiern bekommen Schulleitungen mehr Möglichkeiten bei Bedrohungen durch Schüler. Was sich noch ändert.

Der Landtag in NRW hat schärfere Schulregeln beschlossen: Neben dem Verbot von Gesichtsschleier n bekommen Schulleitungen mehr Möglichkeiten bei Bedrohungen durch Schüler. Was sich noch ändert.

Düsseldorf - Gegen Gewalt und Bedrohungen durch Schüler bekommen Schulen in Nordrhein-Westfalen künftig mehr Durchgriffsmöglichkeiten. Zudem wird das Tragen eines Gesichtsschleiers in Schulen verboten. Diese Verschärfungen der Schulregeln beschloss der Landtag am späten Mittwochabend mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. Die neuen Regeln sind Bestandteil des "Gesetzes zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit und der Demokratiebildung".

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Zum Gesichtsverhüllungsverbot für Schülerinnen und Schüler heißt es: "Sie dürfen durch ihr Verhalten oder die Verhüllung ihres Gesichts im Unterricht, bei sonstigen schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulgelände nicht die Kommunikation erschweren und ihre Mitwirkungspflichten verletzen.