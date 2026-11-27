Nordrhein-Westfalen zeichnet die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus. Auch Said El Mala ist unter den Preisträgern.

Nordrhein-Westfalen zeichnet die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus. Auch Said El Mala ist unter den Preisträgern.vom 1. FC Köln! Der Nationalspieler gehört zu den Gewinnern des Felix Award 2026.

Bei der zum 19. Mal verliehenen Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Landessportbundes NRW wurden am Freitagabend in der Düsseldorfer Rheinterrasse herausragende Leistungen des Sportjahres gewürdigt. Neben El Mala, der den Fußball Felix erhielt, wurden Kanute Max Rendschmidt und Säbelfechterin Larissa Eifler als Einzelsportler geehrt. Rendschmidt, der mit dem deutschen Viererkajak bei den Weltmeisterschaften in Posen Gold über 500 Meter gewann, wurde zum Sportler des Jahres gewählt.

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Eifler erhielt die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres. Die Säbelfechterin hatte bei der WM in Hongkong überraschend den Titel im Einzel gewonnen und damit deutsche Fechtgeschichte geschrieben. El Mala konnte wegen des FC-Spiels am Samstag gegen die SV Elversberg nicht selbst vor Ort in Düsseldorf sein. Er wurde per Video zugeschaltet.