NSA-Prozess: Falsche Pässe und Boot 'Andromeda' als Beweis für Anschlag

Ermittler stützen die Anklage im Nord-Stream-Prozess auf gefälschte ukrainische Pässe der Verdächtigen und die Rolle der Segeljacht 'Andromeda' für die Sabotage.

Am siebten Verhandlungstag des Verfahrens vor dem Hamburger Oberlandesgericht haben Staatsanwältinnen und Staatsanwälte neue, schwerwiegende Beweise für den Sabotageakt an den Nord-Stream-Gaspipelines vorgelegt. Im Zentrum der Darstellungen standen mutmaßlich gefälschte ukrainische Pässe der beschuldigten Personen sowie die genaue Reiseroute über Polen nach Deutschland. Diese Dokumente sollen den Schlüsselnachweis für die Logistik des Anschlags liefern und die Verbindung der Tätergruppe zur Tatzeit konkretisieren.

Beweismittel Pässe und Reiseroute der Verdächtigen

Laut den Angaben polnischer Behörden, die im Gerichtssaal verlesen wurden, sind die mutmaßlich an dem Anschlag beteiligten Personen mit den gezeigten Pässen zwischen August und September 2022 aus der Ukraine nach Polen eingereist. Die polnischen Behörden führten aus, dass alle geprüften Pässe von offizieller Stelle als gefälscht eingestuft wurden. Nach dem Aufenthalt in Polen reisten die Verdächtigen wenige Tage vor den Explosionen am Grund der Ostsee wieder in die Ukraine aus, was als Vorbereitungsschritt für die Tat gedeutet wird.

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Anklage und technische Details der Sprengsätze

Die Bundesanwaltschaft lastet dem Hauptangeklagten K. sowie seinen Komplizen vor, vom 10. bis zum 22. September 2022 Rohre der Pipelines Nord Stream 1 und 2 mit mindestens sechs mit Zeitzündern versehenen Sprengsägen bestückt zu haben. Das vom dänischen Verteidigungskommando präsentierte Luftbild aus September 2022 zeigt das Leck der Nord-Stream-2-Pipeline südlich der dänischen Insel Bornholm, wo die Stränge in rund 80 Metern Tiefe am Meeresgrund verlaufen. Insgesamt wurden vier Lecks an drei der insgesamt vier Gasleitungen festgestellt, die das russische Gas nach Mecklenburg-Vorpommern leiteten.

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Rolle der Segeljacht Andromeda in Rostock

Einer der angeklagten Tatbeteiligten, der in der Gerichtsverhandlung nicht namentlich als Täter, sondern als Logistikunterstützer genannt wird, soll die Segeljacht "Andromeda" im Hafen von Rostock an das Team um K. übergeben haben. Diese Yacht diente der Gruppe offenbar als Transportmittel, um ins Ostseegebiet südlich von Bornholm zu gelangen. Anschließend soll derselbe Tatbeteiligte das Boot später wieder in Empfang genommen haben, was auf eine vorher geplante und organisierte Rückholung oder den Übergang an andere Akteure hindeutet.

Vorwurf der Sabotage und Zerstörung öffentlicher Betriebe

Gegen K. und die anderen Angeklagten läuft ein Prozess, der ihnen die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie die Zerstörung von Bauwerken vorwirft. Die Staatsanwaltschaft macht ihnen zudem den Vorwurf, öffentliche Betriebe durch den Ausfall der Gasleitungstätig gestört zu haben. Die Kombination aus den gefälschten Reisedokumenten, der genauen Chronologie der Anbringung der Bomben und der Nutzung der "Andromeda" bildet das Fundament der Anklage, die den komplexen Ablauf des Anschlags rekonstruiert und die Täter einem direkten Tatzeitpunkt zuordnet.