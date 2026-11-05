NSDAP in Palästina: Die deutsche Kolonie der 1930er Jahre

Historiker Dr. Ralf Balke erforscht die NSDAP-Landesgruppe in Palästina. Wie sich 70 Prozent der Templer und deutsche Siedler der Nazi-Ideologie öffneten und welche Rolle dies im britischen Mandatsgebiet spielte.

Die deutsche Präsenz in Palästina vor dem Zweiten Weltkrieg war weit mehr als eine bloße Siedlerbewegung. Ein dichtes Netzwerk aus Hakenkreuzfahnen, Hitlerjugend und NSDAP-Ortsgruppen wurde im Heiligen Land aufgebaut. Der Historiker Dr. Ralf Balke hat diese Paradoxie in seiner Dissertation aus dem Jahr 1997 detailliert dokumentiert. Sein Werk trägt den Titel "Die Landesgruppe der NSDAP in Palästina" und gilt bis heute als die maßgebliche Studie zu diesem historischen Phänomen.

Historische Grundlagen der deutschen Präsenz

Dr. Ralf Balke, der die Recherchen bereits 1995 begann, konnte mit Ludwig Buchhalter einen der Schlüsselfiguren dieser Geschichte persönlich interviewen. Buchhalter war Ortsgruppenleiter der NSDAP in Jerusalem und wurde 1910 in Alexandria geboren. Bei dem Gespräch in Leonberg bei Stuttgart im Jahr 1995 war er 85 Jahre alt. Der Historiker beschreibt ihn als einen unverbesserlichen Zeitgenossen, der Balke telefonisch sogar fragte, ob das Weltjudentum seine Doktorarbeit finanzieren würde. Diese Anekdote unterstreicht die komplexe und oft widersprüchliche Haltung der deutschen Gemeinschaft in der Region.

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Die Wurzeln der deutschen Siedler reichen bis ins Jahr 1868 zurück, als die ersten Mitglieder aus Deutschland nach Haifa kamen. Sie gehörten zur sogenannten "Templer-Gesellschaft", einer Abspaltung der württembergischen Landeskirche. Der Glaube an die drohende Apokalypse in Europa trieb sie in das Heilige Land. Von den damals rund 2500 nichtjüdischen Palästina-Deutschen waren 70 Prozent Mitglieder dieser religiösen Gemeinschaft. In Tel-Aviv existiert bis heute ein bekanntes Beispiel für diese Architektur in Sarona, das heute als modernes Geschäftsviertel genutzt wird.

Der Aufstieg der NSDAP unter Karl Ruff

Politische Radikalisierung schlug ab 1931 Fuß. Der in Haifa geborene Architekt Karl Ruff war einer der ersten, der Kontakte zur NSDAP knüpfte. Er war durch antisemitische Propaganda wie die Zeitung "Der Stürmer" beeinflusst, die bis nach Palästina geliefert wurde. Im Januar 1933 zählten die Partei nur wenige Mitglieder, doch die Zahl stieg rasch an. Cornelius Schwarz übernahm später als Landesgruppenleiter die Kontrolle über die Gemeinden.

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Die Parteimitgliedschaft unter den Deutschen war extrem hoch. Während in der übrigen Welt nur fünf Prozent der Auslandsdeutschen in der NSDAP waren, stieg der Anteil in Palästina auf 17 Prozent der erwachsenen Deutschen. Schwarz, der mit Orden behängt auftrat, festigte die Herrschaft der Partei in der Diaspora. Die Struktur war effizient organisiert und durchdrang die gesamte deutsche Gemeinschaft im britischen Mandatsgebiet.

Strategische Taktiken während des Aufstands

Die Zeit zwischen 1936 und 1939 war entscheidend für die Identität der Siedler. Während des arabischen Aufstands griffen rebellierende Gruppen zunehmend Briten und Juden an. Cornelius Schwarz riet allen Deutschen, ob Parteimitglieder oder nicht, Hakenkreuz-Abzeichen zu tragen. Das Ziel war es, sie nicht mit Juden oder englischen Soldaten zu verwechseln. Diese Taktik half der deutschen Gemeinschaft, im Konflikt zu überleben.

Arabische Führer hofften auf Unterstützung durch das nationalsozialistische Deutschland, insbesondere nach dem Waffengang. Deshalb duldeten sie die Präsenz der Deutschen im Land. Die symbolische Nutzung nationalsozialistischer Zeichen wurde somit zu einem Schutzmechanismus. Diese Entwicklung zeigt, wie sich lokale Konflikte mit der globalen Ideologie des Nationalsozialismus vermischten und das tägliche Leben in Palästina nachhaltig beeinflussten.

Ende der Ära und historische Entschädigung

Kurz vor dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 wurden über 200 Palästina-Deutsche mit einem griechischen Schiff nach Deutschland ausgeflogen. Die verbliebenen wurden von den Briten interniert. Einige befanden sich zunächst in Lagern zusammen mit jüdischen deutschen Staatsbürgern. Aufgrund der militärischen Erfolge Rommels in Afrika wurden etwa 500 weitere Deutsche nach Australien deportiert.

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Die Internierten feierten Hitlers Geburtstag bis April 1945 im australischen Outback. Andere wurden im Rahmen von Austauschen freigelassen, um in Europa gestrandete Juden ins britische Mandatsgebiet zu bringen. Nach der Staatsgründung Israels im April 1948 mussten die letzten Palästina-Deutschen das Land verlassen. Der israelische Staat entschädigte sie später für ihr verlorenes Eigentum. Ludwig Buchhalter erhielt beispielsweise 60.000 D-Mark. Diese historisch fundierte Aufarbeitung beleuchtet eine dunkle, aber vergessene Seite der Migrationsgeschichte.