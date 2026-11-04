NSU-Prozess: Beate Zschäpe bis 2035 in Haft und Aufarbeitung der Terrorzelle

Das Oberlandesgericht München verlängert die Haftstrafe für Beate Zschäpe bis mindestens 2035. Der Artikel analysiert die Verbrechen des NSU-Trios, das Versagen der Behörden und die langwierige juristische Aufklärung der rechtsextremen Gewalttaten.

Die Neonazis Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bildeten ein mörderisches Team, bis zum 4. November 2011. Da flog der "Nationalsozialistische Untergrund" auf. Nach einem Raubüberfall in Eisenach, die Polizei auf den Fersen, töteten sich Mundlos und Böhnhardt in einem Wohnmobil. Kurz darauf setzte Zschäpe die gemeinsame Wohnung des Trios in Zwickau in Brand. Vier Tage später stellte sie sich in Jena der Polizei.

Jahrzehntelange Mordserie ohne Entdeckung

Was dann folgte, reichte weit über einen spektakulären Kriminalfall hinaus. Die Spuren zum "NSU", wie das Trio bald in den Medien hieß, führten zu einer Serie von politisch motivierten Anschlägen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gegeben hat. Am Ende sollte ein Bekenntnis stehen, das Zschäpe während ihrer Flucht per DVD verschickte: "Taten statt Worte", hieß es.

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Das Trio war untergetaucht, nachdem die Polizei Anfang 1998 in Jena eine Bombenwerkstatt ausgehoben hatte. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gehörten zur rechtsradikalen Szene Jenas und waren im "Thüringer Heimatschutz" aktiv. Mit Unterstützung von Kameraden lebten sie zunächst in Chemnitz, später zogen sie nach Zwickau. Das Geld kam aus Spenden sowie Raub- und Banküberfällen. Solange sich keine grundlegenden Änderungen in der Politik, Presse und Meinungsfreiheit vollziehen, werden die Aktivitäten weitergeführt.

Tatwaffe Česká 83 und Opfer mit Migrationshintergrund

Ab September 2000 mordet die Gruppe. Getötet werden neun Kleingewerbetreibende mit Migrationsgeschichte und 2007 die Polizistin Michèle Kiesewetter. Tatwaffe ist eine Pistole, eine Česká 83. Bombenanschläge treffen 2001 einen Laden in Köln und 2004 die migrantisch geprägte Keupstraße, wo über zwanzig Menschen verletzt werden. Die Täter dokumentieren ihre Taten.

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Die Ermittlungen brachten eine unangenehme Einsicht: Jahrelang hatte die Polizei die Falschen verfolgt und suchte das Motiv in vermeintlich kriminellen Milieus im Umfeld der Opfer. Vorurteile und Pauschalisierungen dürften eine Rolle gespielt haben. Das Schlagwort von "Döner-Morden" verbreitete sich, auch außerhalb der Sicherheitsbehörden. Der Einsatz von V-Leuten im Umfeld des Trios brachte keine Ergebnisse. Zugleich kam der Verdacht auf, staatlich geführte Informanten könnten von den Taten gewusst haben.

Proteste der Angehörigen und parlamentarische Ausschüsse

Dabei hatten Angehörige von Opfern längst in eine andere Richtung gewiesen, später auch öffentlich: In Kassel und Dortmund protestierten sie mit den Transparenten. "Kein zehntes Opfer" und "Stoppt die Mörder" stand darauf. Doch ihr Verdacht, die Taten könnten einen rechtsradikalen Hintergrund haben, fand damals kaum Beachtung, auch nicht in den Medien. Das änderte sich mit der parlamentarischen sowie strafrechtlichen Aufarbeitung des Falls.

Ab 2012 gab es mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, mit teils umfangreichen Beweisaufnahmen. Der Ausschuss in Mecklenburg-Vorpommern legte einen rund 3000 Seiten starken Abschlussbericht vor, die Debatte dazu folgte erst im Juli dieses Jahres. Beate Zschäpe 2017 als Angeklagte vor dem Oberlandesgericht München. Kürzlich entschied das Gericht, die Verurteilte müsse mindestens bis 2035 in Haft bleiben.

Urteil des Oberlandesgerichts München und Revision

Beispiellos war auch der Prozess vor dem Oberlandesgericht München, der im Mai 2013 begann. Angeklagt war Zschäpe als Mittäterin an Morden, Sprengstoffanschlägen, Raubüberfällen und der Brandstiftung in Zwickau. Auch vier Unterstützer mussten sich verantworten. Das Urteil fiel am 11. Juli 2018, nach mehr als 400 Verhandlungstagen. Für Zschäpe gab es lebenslange Haft mit Feststellung einer. Die Mitangeklagten erhielten Haftstrafen von zweieinhalb bis zehn Jahren wegen Beihilfe oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

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Juristisch gilt der Fall als geklärt. Verurteilt wurde im Wesentlichen, was angeklagt war. Weitere Forderungen und Erwartungen, Licht in das Dunkel der Unterstützerszene oder in die Verwicklungen des Verfassungsschutzes zu bringen, konnte der Prozess nicht erfüllen. Eine Revision Zschäpes, die stets damit argumentiert hat, an keinem Tatort anwesend gewesen zu sein, wies der Bundesgerichtshof 2021 zurück.

Staatliches Versagen und Reformen im Strafrecht

Die parlamentarische Bilanz fällt dagegen zwiespältig aus. Einerseits wurde betont, dass es sich um einen abgegrenzten Kreis krimineller Akteure handelt. Andererseits wurden Defizite bei den Sicherheitsbehörden deutlich benannt, vielfach war von staatlichem "Versagen" die Rede. Zur Rolle des Verfassungsschutzes in dem Geschehen gab es nach Meinung von Kritikern viel zu wenige Antworten. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, warum in den Behörden nach Aufdeckung des NSU Akten vernichtet wurden.

Als mittelbare Folge der zunächst in die Irre führenden Ermittlungen wurde die Rolle des Generalbundesanwalts gestärkt, der fortan auch bei Taten mit "länderübergreifendem Charakter" zuständig sein kann. Im Strafgesetzbuch wurde eingefügt, dassund Ziele eines Täters bei der Strafzumessung besonders berücksichtigt werden können. Damit war faktisch eingestanden, dass das Phänomen rechtsextremer Gewalt jahrelang unterschätzt worden war