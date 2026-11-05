NTT DATA gewinnt SAP TechEd Award für Agentic AI und KI-Agenten

NTT DATA erhält SAP-Auszeichnungen und stellt 11 KI-Agenten vor. Messbare Erfolge bei Lemvigh-Müller und zeb belegen den Nutzen autonomer KI in der SAP-Plattform.

NTT DATA hat auf der SAP TechEd in Berlin Ende Oktober zwei bedeutende SAP-Auszeichnungen entgegengenommen. Das Unternehmen wurde als SAP Business AI Platform Validated Partner zertifiziert und zeichnete sich durch den erfolgreichen Auftritt im Rahmen des Partner Agent Showcase aus. Diese Ehre unterstreicht die technische Expertise von NTT DATA bei der Integration von Agentic AI in reale Geschäftsprozesse sowie die Fähigkeit, die SAP Business AI Platform in großen Kundenumgebungen effizient zu skalieren.

Praktischer Nutzen durch automatisierte KI-Agenten

Die präsentierten Lösungen demonstrieren einen direkten und messbaren Geschäftswert für die Endanwender. Bei dem Unternehmen Lemvigh-Müller kommt der Purchase Order Confirmation Matching Agent zum Einsatz und automatisiert dabei mehr als 90 Prozent der Lieferantenbestätigungen. Die Treffergenauigkeit dieser vollautomatisierten Verarbeitung liegt bei rund 98 Prozent, was signifikante Einsparungen in der Warenwirtschaft bedeutet.

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Auch bei der Beratungsgesellschaft zeb zeigt die Technologie konkrete Effizienzgewinne. Der dort eingesetzte Project Staffing Agent reduziert den Zeitaufwand für einzelne Zeiteinträge um 50 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass autonome Funktionen nicht nur theoretisches Potenzial besitzen, sondern bereits jetzt operative Herausforderungen im Alltag von Unternehmen lösen können.

Erweitertes Portfolio mit validierten KI-Agenten

NTT DATA hat sein Portfolio an KI-Agenten weiter ausgebaut und bietet SAP-Kunden nun elf spezifische Anwendungen direkt im SAP Discovery Center an. Der Synthetic-Partner Synthomer nutzt den Purchase Order Conversion Agent, um Agentic AI in seine Order-to-Close-Prozesse zu integrieren. In Betatests des Auftragneingangs wurden Materialien in 98 Prozent der Fälle bereits beim ersten Versuch korrekt zugeordnet.

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Zu den weiteren verfügbaren Agenten gehören der Supplier Contract Leakage Agent, der Preisabweichungen und nicht berücksichtigte Rückvergütungen in Lieferantenverträgen identifiziert. Der Validated Sales Order Creation Agent erstellt hingegen in validierten Life-Sciences-Umgebungen Kundenaufträge direkt aus eingehenden Bestelldokumenten. Der Purchase Order Matching Agent gleitet fehlerhaft spezifizierte Bestellungen mit dem Materialkatalog von SAP ab.

SAP-Partnerschaft und strategische Vision

Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP, hob die Bedeutung von Partnern für die Realisierung des Autonomous Enterprise hervor. Er betonte, dass der Erfolg in der nächsten Ära der Unternehmenstransformation maßgeblich am geschaffenen Mehrwert für Kunden gemessen werde. NTT DATA vereine die nötigen Stärken aus Technologie, Branchenwissen und Umsetzungskompetenz.

Krunal Patel, Global AI, Innovation & Software Assets Leader bei NTT DATA Business Solutions, erklärte, dass das wahre Potenzial von Agentic AI sichtbar werde, sobald es die Pilotphase verlässt. Die Teams hätten sich bemüht, dieses Potenzial in praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Die Auszeichnung auf der SAP TechEd würdige diesen Einsatz und motiviere dazu, die Grenzen des Möglichen mit der SAP Business AI Platform weiter zu erweitern.