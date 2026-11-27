Im ntv Test punkten die Apple AirPods Pro 3 mit ausgewogenem Klang und der besten Geräuschunterdrückung. Hier sind alle Details zum Testsieger und den Konkurrenten.

Im aktuellen ntv Produktcheck haben sechs Premium- In-Ear-Kopfhörer unter der Lupe gelegen, um herauszufinden, wer den Markt für Geräuschunterdrückung anführt. Die Analyse fokussierte sich speziell auf die Fähigkeit der Geräte, störende Alltagsgéräusche auszublinen, ohne dass dabei die musikalische Qualität leidet. Unter den getesteten Modellen setzen sich die Apple AirPods Pro 3 klar als Testsieger durch. Sie überzeugen durch eine ausgewogene Klangperformance und eine hervorragende technische Verarbeitung, die im direkten Vergleich zu den anderen Kandidaten die Nase vorn hat.

Audio-Experte Franz Ströher lobt ausgewogenen Klang

Franz Ströher, ein erfahrener Musikfachmann mit vierzig Jahren Erfahrung im Musikgeschäft, hat die Klangqualität der getesteten Geräte detailliert untersucht. Für seinen Blindtest schloss er die Augen, um eine Voreingenommenheit durch Markenbekanntheit auszuschließen. Als Referenzstücke dienten ihm die Songs "Billie Jean" von Michael Jackson und "Hotel California" von den Eagles. Dabei liefen dieselben Passagen über denselben Abspielgerät und dieselbe Streaming-App bei identischen Grundeinstellungen ab. Ströher bezeichnete den Klang der Apple AirPods Pro 3 als Favorit, da insbesondere der Gesang klar aus den Instrumenten heraustrete. Er betonte, dass die Wiedergabe der mittleren Tonlagen exzellent sei, wodurch der Text viel besser verständlich sei. Im Gegensatz zu anderen Modellen, die zwar einzelne Details schärfer abbilden mögen, empfinde er den Gesamtklang der Apple-Kopfhörer als besonders ausgewogen, ohne dass Bässe oder Höhen überbetont würden.

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Testmethode: Noise Cancelling bei Straßenlärm und Telefonie

Die technische Bewertung der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) erfolgte unter streng kontrollierten Bedingungen. Bei allen sechs Modellen wurden dieselben Geräusche in identischer Lautstärke abgespielt, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten. Der Fokus lag dabei auf der Unterdrückung von tiefen, gleichmäßigen Geräuschen sowie von Straßenlärm. Die Apple AirPods Pro 3 demonstrierten hier eine herausragende Leistung, bei der eingeschalteter Lärm kaum noch hörbar ist. Diese spezifische Stärke hat kein anderes Modell im Test aufweisen können. Allerdings zeigten sich bei der Unterdrückung von Sprachgeräuschen und beim Telefonieren in lauter Umgebung Schwächen. Beim Hintergrundlärm durch Gespräche blieben nur rund drei Viertel der Wörter bei starker Konzentration verständlich. In dieser Kategorie lagen Apple, Bose und Sony gemeinsam auf den hinteren Plätzen des Feldes.

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Verarbeitung, Design und Tragekomfort im Detail

Neben der akustischen Performance spielten auch Haptik und Mechanik eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Apple AirPods Pro 3. Die Ohrhörer überzeugen durch eine saubere Verarbeitung, wobei das Ladecase selbst bei kräftigem seitlichem Druck kaum Spiel aufweist. Besonders robust wirkt das Aluminiumscharnier des Cases, welches auch bei wiederholtem, kräftigen Öffnen und Schließen des Deckels kaum nachgibt. Der Sitz der Kopfhörer im Ohr wird als sicher beschrieben, wobei alle sechs Modelle Ohrpassstücke in verschiedenen Größen mitliefern. Für den Test wurde jeweils die Größe gewählt, die den Gehörgang am besten abdichtete. Zudem ermöglichte die Einrichtung am iPhone ein nahezu selbsterklärendes Setup. Steuerungen für Lautstärke, Musikwiedergabe und Geräuschunterdrückung lassen sich direkt an den Ohrhörern oder über das iPhone vornehmen. Eine separate App für die AirPods entfällt, da viele Einstellungen direkt in iOS integriert sind. Funktionen wie "Wo ist?", "Fitness", "Health" oder "Übersetzen" ergänzen das Ökosystem.

Batterielaufzeit und Fazit: Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Akkulaufzeit der Apple AirPods Pro 3 beträgt bis zu acht Stunden Musikwiedergabe bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Dies entspricht dem aktuellen Standard für Premium-In-Ear-Kopfhörer, bietet aber bei der Telefonie in sehr lauten Umgebungen, etwa bei laufendem Föhn, Luft nach oben. Hier waren einzelne Satzteile weniger gut zu verstehen, was die Sprachverständlichkeit am anderen Ende der Leitung beeinträchtigte. Für Verbraucher, die primär Wert auf Klangqualität und Unterdrückung von tiefen Grundgeräuschen legen, sind die AirPods Pro 3 eine klare Empfehlung. Für Nutzer, die häufig in extrem lauten Umgebungen telefonieren, könnten andere Modelle mit besserer Mikrofon-Technologie attraktiver sein. Die Verkaufspreise können sich jederzeit ändern, da Händler diese oft unabhängig von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers anpassen. Es bleibt festzuhalten, dass die Apple AirPods Pro 3 im ntv Test durch ihre ausgewogene Performance und robuste Konstruktion die beste Gesamtbilanz erreicht haben.