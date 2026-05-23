Nübel's Last Chance: Bayern vs. VfB in Pokalfinale

Alexander Nübel, der für den deutschen Nationaltorwart zur WM in die USA, Kanada und Mexiko mitreist, hat seine Zukunft bei FC Bayern wohl endgültig verloren. Nübel wird es im Pokalfinale, dem wohl bisher größten Spiel seiner Karriere, noch mal allen und vor allem dem Rekordmeister zeigen wollen. Der Ex-Schalker könnte den Bayern die tolle Double-Saison vermasseln.

Nach den Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer und Sven Ulreich gab der Deutsche Meister bekannt, dass die beiden Routiniers auch in der kommenden Saison das Torwart-Trio mit Jonas Urbig bilden.

Nübel wurde abserviert, obwohl er in München noch einen Vertrag bis 2029 plus Verlängerungsoption bis 2030 hat. Nübel spielt in den Planungen keine Rolle mehr! Während Sportvorstand Max Eberl die Entscheidung zum Nübel-Management kommunizierte, sprach keiner der Bosse mit dem Spieler. Das Torwart-Trainer Michael Rechner hat mit Alexander Nübel gesprochen.

Wir haben eine sehr, sehr offene Kommunikation geführt. Natürlich hat sich Alex das etwas anders vorgestellt. Die Entscheidungen kann man aber treffen als FC Bayern. Wir haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Wir fühlen uns sehr wohl damit





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