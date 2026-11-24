Nach der Krebsdiagnose von Dieter Nuhr muss die ARD auf ein beliebtes Format verzichten. Doch blickt der Sender positiv in die Zukunft.

Nach der Krebsdiagnose von Dieter Nuhr muss die ARD auf ein beliebtes Format verzichten. Doch blickt der Sender positiv in die Zukunft. , kann der satirische Jahresrückblick nicht wie gewohnt aufgenommen werden.

„Die Produktion entfällt“, teilte die ARD auf dpa-Anfrage mit. Der 66-Jährige hat den Jahresrückblick für die ARD seit Jahren kurz vor Weihnachten im Ersten präsentiert.öffentlich gemacht und erklärt, er habe alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr abgesagt. Er müsse eine Therapie machen, aber die Krankheit – ein Hodgkin-Lymphom – sei gut heilbar. Die ARD teilte weiter mit, man freue sich schon auf Nuhrs Rückkehr im Frühjahr 2027.

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„Was in der Zwischenzeit auf den bekannten Sendeplätzen zu sehen sein wird, klären wir derzeit und informieren dazu rechtzeitig. “Man wünsche Nuhr von Seiten der ARD und des rbb gesundheitlich nur das Allerbeste auf dem Weg zur Genesung, hieß es weiter. „Und auch wenn dadurch der erfolgreiche satirische Jahresrückblick dieses Jahr aussetzen muss, so dürfte das kommende Jahr umso mehr humorvollen Stoff für Dieter Nuhr liefern.

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“Unter der gestrigen Mitteilung von Nuhr auf Instagram wünschten ihm zahlreiche Fans und Wegbegleiter viel Kraft für die anstehende Zeit. Darunter waren etwa die Schauspielerinnen Michaela Schaffrath und Sarah Maria Sander. Auch der Komiker-KollegeSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.