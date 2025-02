Nukleare Sicherheitsbehörde: Entlassungen zurückgenommen, doch Kontakt zu Mitarbeitern verloren

Die US-amerikanische nukleare Sicherheitsbehörde (NNSA) hat am Freitag versucht, Mitarbeiter wieder einzustellen, die am Tag zuvor entlassen wurden. Doch die Behörde hat Schwierigkeiten, die ehemaligen Angestellten zu erreichen, da die neuen Kontaktdaten fehlen. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach dem Einschlag einer russischen Drohne in Tschernobyl und unterstreicht die anhaltende Unsicherheit in der US-amerikanischen Verwaltung.

Beamte der US-amerikanischen nuklearen Sicherheitsbehörde ( NNSA ) haben am Freitag offenbar versucht, Mitarbeitende, die noch am Vortag entlassen wurden, wieder einzustellen. Allerdings haben sie anscheinend Schwierigkeiten, die ehemaligen Angestellten zu erreichen. Es fehlen die neuen Kontaktdaten.

Demzufolge heißt es in einer E-Mail an Mitarbeiter der NNSA: Die Kündigungsschreiben für einige NNSA-Mitarbeiter, die sich in der Probezeit befinden, werden zurückgenommen, aber wir haben keine richtige Möglichkeit, mit diesen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Die Personen, auf die sich das Schreiben bezieht, waren am Donnerstag entlassen worden und hatten den Zugang zu ihren E-Mail-Konten bei der Bundesregierung verloren. Die NNSA ist Teil des US-Energieministeriums und für die Entwicklung, den Bau und die Überwachung des US-Kernwaffenarsenals zuständig. Die entlassenen Angestellten waren für die Überwachung der Atomwaffenbestände der USA verantwortlich. Die Kündigungen »mit Wirkung vom heutigen Tag« erfolgten nur wenige Stunden nach dem Einschlag einer russischen Drohne im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl. Die NNSA überwacht auch die nuklearen Risiken in der Ukraine, unter anderem mithilfe von Sensorsystemen. Eine Spezialistin für nukleare Sicherheit, die am Donnerstag entlassen wurde, sagte NBC News, dass sie immer noch nicht in der Lage sei, ihre E-Mails abzurufen. Allerdings habe ihr Vorgesetzter sie angerufen, um ihr mitzuteilen, dass ihre »Kündigung aufgehoben wurde« und sie sich am Dienstag zur Arbeit melden solle. Sie werde aber weiterhin eine neue Stelle suchen, teilte sie NBC News mit. Sie habe »kein Vertrauen, dass sie ihren Job behalten werde«. Dieser Vorfall kommt in einem Kontext, in dem die Trump-Regierung in beispiellosem Tempo große Teile der Verwaltung zu reduzieren versucht. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben mehrerer US-Medien fast 10.000 Bundesbedienstete entlassen. Angestellte berichten von Verwirrung und Angst vor weiteren Entlassungen. Vergangene Woche wies die Trump-Regierung die Behörden an, fast alle Mitarbeitenden auf Probe zu entlassen. Das betrifft Angestellte, die in der Regel seit weniger als einem Jahr beschäftigt sind und noch keinen Kündigungsschutz genießen. Das gilt auch für die NNSA-Mitarbeitende. Insgesamt könnte diese Maßnahme Hunderttausende Menschen betreffen





