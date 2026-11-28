Ohne Lippenstift ist für viele das Make-up einfach nicht vollständig. Dieser Drogerie-Lippenstift schmeichelt ü60-Frauen besonders.

Ohne Lippenstift ist für viele das Make-up einfach nicht vollständig. Dieser Drogerie-Lippenstift schmeichelt ü60-Frauen besonders. Für viele darf er beim Tages-Make-up nicht fehlen: Lippenstift! Er betont die Mundpartie und zaubert sofort Frische ins Gesicht – mit zunehmendem Alter legen viele Frauen aber nicht länger nur Wert auf die Farbe, sondern auch auf denDenn mit der Zeit werden die Lippen weniger durchfeuchtet und wirken trockener, zusätzlich kann das Lippenvolumen zurückgehen und die Konturen weniger definiert erscheinen.

Für einen Lippenstift mit Pflege-Effekt muss man glücklicherweise kein Vermögen hinblättern. In der Drogerie finden sich zahlreiche erschwingliche Produkte – eines davon überzeugt auf ganzer Linie mit einem schmeichelnden Farbton, pflegenden Wirkstoffen und einem erschwinglichen Preis um die zehn Euro: Die Rede ist vombesteht. Eine Kombination aus Lanolinöl , Arganöl, Hagebuttenöl, Kamelienöl und Vitamin E versorgt trockene Lippen mit Feuchtigkeit, hält sie schön geschmeidig und unterstützt die Hautbarriere.

Advertisement

Advertisement

Da es sich nicht um eine matte, sondern um eine satinähnliche Textur handelt, wirkt die Farbe auf den Lippen schön glänzend und fühlt sich angenehm leicht an. Den Lippenstift gibt es bei Rossmann, dm und Co. in über 20 verschiedenen Farbvarianten. Eine besondere Empfehlung der Redaktion für ü60-Frauen ist der Ton „226 Rose Glance“, da es sich um einen hellen Rosenholz-Ton handelt, der sowohl warmen als auch kühlen Hauttönen schmeichelt.