Zwei kleine Blumentöpfe begeistern Amazon-Kunden. Kein Wunder, denn sie sind absolut niedlich.

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Das Lego-Set „Schaukelnde Pflanzen“ macht euer Zuhause grüner, ohne dass ihr jemals gießen müsst. Die Kunstblumen mit niedlichen Cartoon-Gesichtern sind am 1. Mai 2026 erschienen und bei Amazon ein absoluter Hit. Allein im letzten Monat wurden schon 6.000 Exemplare verkauft.

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Ihr müsst aktuell auch nur 13,29 Euro anstelle von 19,99 Euro zahlen (Das Lego-Set bringt Natur in einer humorvollen Variante direkt in die eigenen vier Wände. Ihr baut aus den Steinen eine Stauden-Mittagsblume namens Lumi und eine Echeveria namens Elli. Die Blumentöpfe kommen mit ansteckbaren Armen, Beinen und freundlichen Gesichtern. Durch die abgerundeten Böden können Lumi und Elli auf ebenen Flächen hin- und herschaukeln.