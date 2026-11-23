Für unter 18 Euro bekommt ihr richtig viele Minifiguren, doch wartet besser nicht zu lange.

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Das Lego Star Wars „Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack“ ist aktuell bei Amazon für günstige 17,99 Euro erhältlich . Auch bei Amazon war in der Vergangenheit nicht immer erhältlich. Allein im letzten Monat wurden mehr als 2.000 Exemplare des Sets verkauft.

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Der Bausatz besteht aus 215 Lego-Steinen. Im Zentrum stehen die enthaltenen Figuren, die sich ideal für ausgedehnte Rollenspiele eignen. Auf der einen Seite kämpfen vier Klontruppen, darunter ein Shock-Trooper, gegen eine Übermacht von fünf Droiden . Neben den Charakteren entstehen aus den Steinen verschiedene Fahrzeuge und Verteidigungsanlagen.

Das Speeder-Bike, der Tri-Droide und die Barrikade sind auch mit funktionierenden Shootern ausgestattet. Bei über 3.500 Bewertungen erreicht das Set starke 4,7 von 5 Sternen. Die Käufer loben besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die vielen Spielfiguren, die ideal zum Aufbau einer Armee sind. Kritisiert wird lediglich, dass die gebauten Fahrzeuge recht simpel ausfallen.

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Lego erfüllt Star-Wars-Fans im Januar einen riesigen Retro-Traum Das Set ist eine klare Empfehlung für alle Star-Wars-Fans, die ihre Figurensammlung kostengünstig erweitern möchten. Käufer erhalten viele Klone und Droiden für wenig Geld. Wer das Set noch schnell vor dem Verkaufsende abstauben will, freut sich jetzt über den starken Rabatt bei Amazon. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

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