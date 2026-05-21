Nur 17 Sekunden: Gina Carano verkündet Comeback

Nach dem dramatischen Aus für Gina Carano in ihrem Kampf gegen Ronda Rousey wurde ihre Karriere in MMA beendet. Sie sprach von einer 17 Sekunden kurzen Kampfdauer und beschwerte sich darüber.

Nur 17 Sekunden dauerten die heiß ersehnten Ränge Gina Carano s gegen Ronda Rousey , wobei die Schauspielerin und ehemalige MMA-Pionierin schnell Kapitulation leistete. Ronda Rousey kassierte rund 1,9 Mio.

Euro für ihren Sieg und Gina Carano rund 900.000 Euro. Die 44-Jährige hatte sich für den Kampf gut vorbereitet, viel Propyllin vertrieben und von 109 auf 64 kg gewogen. Sie beschwerte sich, dass die Kampfdauer zu kurz war und dass sie vor dem Kampf gar nicht fit war. Sie gratulieren sich für die harte Arbeit und verkündet ein Comeback voller Prügel





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