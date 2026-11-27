Wer die Bedingungen kennt, kann bei Lidl nicht nur direkt sparen, sondern sich auch einen Bonus für später sichern.

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Während der Discounter mit Preisnachlässen von bis zu 80 Prozent wirbt, versteckt sich der spannendste Vorteil in der Lidl-Plus-App. Exklusiv für Nutzer des Programms gibt es einen zusätzlichen Rabatt, der es in sich hat.. Wichtig dabei: Der Coupon muss vor dem Einkauf aktiv in der App oder im Online-Kundenkonto aktiviert werden. Der Rabatt gilt dann für einen Warenwert von bis zu 300 Euro, was einer maximalen Ersparnis von 30 Euro entspricht.

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Ausgenommen sind wie üblich bestimmte Produktgruppen wie Reisen, Gutscheinkarten oder Bücher. Doch das ist nicht der einzige Vorteil, den ihr euch sichern könnt. Lidl verknüpft seine Online-Aktion geschickt mit dem Einkauf in der Filiale. Wer im Aktionszeitraum vom 22. bis zum 30.