Einmal Kapitän auf dem eigenen Boot sein? Warum so bescheiden?! Mit dem Bootsführerschein von Bootsschule1 liegt das Ruder für immer in der eigenen Hand.

Einmal Kapitän auf dem eigenen Boot sein? Warum so bescheiden?! Mit dem Boostführerschein von Bootsschule1 liegt das Ruder für immer in der eigenen Hand – zum Black Friday günstig wie selten.

Der Traum von absoluter Freiheit und Selbstbestimmung – viele Menschen verknüpfen damit unweigerlich eine Reise übers offene Meer. Wer die nicht in Form einer langweiligen Kreuzfahrt, sondern mit dem eigenen Boot absolvieren möchte, kann jetzt günstig den ersten Grundstein dafür legen. Der Anbieter Bootsschule1 gewährt im Rahmen des Black Friday einen satten Rabatt auf den Sportbootführerschein.

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Wer sich für die Kombination aus See- und Binnenlizenz entscheidet, spart mit demHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Der Sportbootführerschein See und der Sportbootführerschein Binnen decken unterschiedliche Fahrtgebiete ab. Während der SBF See zum Führen von Sportbooten auf Seeschifffahrtsstraßen berechtigt, gilt der SBF Binnen auf entsprechenden Binnenwasserstraßen wie Flüssen, Kanälen und Seen.