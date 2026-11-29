Aldi haut praktisches Zubehör für die Heißluftfritteuse zum Sparpreis raus.

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Ab dem 3. Dezember bietet Aldi Süd nützliches Zubehör für Heißluftfritteusen an. Der Preis liegt bei günstigen 3,99 Euro pro Stück oder im praktischen 2er-Set. Zur Auswahl stehen vielfältige Einsätze aus Silikon, ein robustes Edelstahlgitter, eine Zange sowie schützende Hitzeschutz-Griffe.

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Hier könnt ihr euch die Helfer im Aldi-Prospekt ansehen:Zusätzlich könnt ihr euch auch mit Backpapier für runde Heißluftfritteuse eindecken. 100 Stück kosten hier nur 4,99 Euro. Das Backpapier hat einen Durchmesser von 24 cm. Wo liegen die Stärken und Schwächen des Heißluftfritteusen-Zubehörs bei Aldi Süd? Die Silikoneinsätze des Herstellers Crofton fangen Fett und Krümel bei der Zubereitung zuverlässig auf.