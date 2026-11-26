Manchmal ist es eine gute Idee, auf Altbewährtes zu setzen. Dass zu viel Sicherheit aber nicht immer ein Erfolgsgarant ist, sieht man an diesem Film.

Nur 4 Millionen Dollar Einspiel: Gefloppter Action-Thriller mit"X-Men"-Star läuft heute im TV Manchmal ist es eine gute Idee, auf Altbewährtes zu setzen. Dass zu viel Sicherheit aber nicht immer ein Erfolgsgarant ist, sieht man an diesem Film.

Action-Thriller gibt es wie Sand am Meer. Umso schwieriger ist es, sich von den ganzen anderen Genrevertretern abzuheben. Genau dieses Problem konnte"Enemies – Welcome to the Punch" nicht lösen. Der Streifen ging auf Nummer sicher – und fiel damit auf die Nase.

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Und das trotz der hochkarätigen Besetzung rund um"X-Men"-Star James McAvoy. Der ehemalige Gangster Jacob Sternwood wird gezwungen, nach London zurückzukehren, nachdem sein Sohn in einen fehlgeschlagenen Raubüberfall verwickelt wird. Dort trifft er erneut auf den kompromisslosen Detective Max Lewinsky , der Sternwood seit Jahren jagt und bei einem früheren Einsatz schwer verletzt wurde.geraten sie in eine größere Verschwörung, die bis in politische und polizeiliche Kreise reicht.