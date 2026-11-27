Nur 5 Monate nach Kinostart: Bei Netflix gibt’s ab sofort den neuen Actionfilm der 'Bad Boys'-Macher!
Mit „Bad Boys 3“ und „Bad Boys 4“ haben Adil El Arbi und Bilal Fallah krachende Hollywood-Action abgeliefert. Ihr neuer Actionfilm, „7 Dogs“, ging Mitte des Jahres im Kino unter. Ab sofort könnt ihr aber bei Netflix nachholen.
Mit „Bad Boys 3“ und „Bad Boys 4“ haben Adil El Arbi und Bilal Fallah krachende Hollywood-Action abgeliefert. Ihr neuer Actionfilm, „7 Dogs“, ging Mitte des Jahres im Kino unter.
Ab sofort könnt ihr aber bei Netflix nachholen.
“ bislang allerdings keine Rede sein. Die ambitionierte Produktion aus Saudi-Arabien startete hierzulande am 25. Juni 2026 weitestgehend unbeachtet in den Kinos. Wer dennoch neugierig darauf ist, wie Fallah und El Arbi in ihrem neuesten Film die Action-Maschinerie anwerfen, darf sich jetzt freuen: „ 7 Dogs“ ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
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