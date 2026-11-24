Den Monsieur Cuisine gibt es jetzt viel günstiger bei Lidl.

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Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. aus dem Hause Vorwerk dann doch etwas zu teuer sein sollte, lohnt sich ein Blick auf die Alternative von Silvercrest. Für den Monsieur Cuisine werden zum Black Friday ab dem 24. November nur noch 399 statt 499 Euro verlangt.

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Im Vergleich zum Thermomix liegt der Preis über 1.000 Euro niedriger. Ganz wie der Thermomix kann auch der Monsieur Cuisine viele Aufgaben in der Küche übernehmen. Die Variante mit der Bezeichnung SKMS 1200 A1 eignet sich ebenso zumwie zum Kneten, Mixen und Rühren. Ebenso kann die Maschine beim Hacken, Zerkleinern, Mahlen, Pürieren und Emulgieren mehr als nur behilflich sein.

WLAN ist auch bei der neuen Version mit dabei, ebenso wie die monatlich verteilten und nach wie vor kostenlosen Rezepte-Updates. Über den „Cooking Pilot“ stehen über 600 vorinstallierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung. Bei ausgewählten Rezepten stehen zudem Videoanleitungen bereit. Über die Rezepte-App von Monsieur Cuisine können eigene Rezepte und Einkaufslisten erstellt werden.zum Thermomix ist enorm, was sich aber nur geringfügig bei der Qualität bemerkbar macht.

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Ähnlich sehen das die Kollegen von Familie.de, die dieDie Aldi-Story – von Tante-Emma-Laden über Bruderstreit bis zu 7 Millionen D-Mark LösegeldHier sind vor allem die Zeitersparnis und das im Vergleich größere Display positiv aufgefallen. Auch die optionale Verbindung zum Google Assistant wird gelobt.

Zudem können Kinder über die Küchenmaschine spielerisch an das Kochen herangeführt werden. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite. Hinweis: Die Nutzung dieser Webseite ist für euch kostenlos.

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