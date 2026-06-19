Nur ein Ostdeutscher bei der WM: Die traurige Bilanz des deutschen Fußballs

Autor Mathias Liebing analysiert in seinem Buch Plattgemacht die Zerstörung des ostdeutschen Fußballs nach der Wende. Nur Maximilian Beier aus Brandenburg ist bei der WM 2026 dabei - ein Symptom für ein Systemversagen.

Die deutsche Nationalmannschaft reist zur Weltmeisterschaft 2026 an und stellt dabei einen traurigen Rekord auf: Nur ein einziger Spieler im Kader stammt aus dem Gebiet der ehemaligen DDR.

Maximilian Beier, 23 Jahre alt, in Brandenburg an der Havel geboren und aktuell für Borussia Dortmund aktiv, ist der einzige Ostdeutsche im Aufgebot. Diese Diskrepanz ist keine neue Entwicklung, sondern ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass bei der Fußball-Wende in Deutschland vieles schiefgegangen ist. Der Leipziger Autor Mathias Liebing hat sich mit diesem Phänomen intensiv auseinandergesetzt. Sein Buch Plattgemacht - Wie der Westen den ostdeutschen Fußball zerstörte bietet eine schonungslose Analyse des Zusammenbruchs eines ganzen Systems und zahlreicher Vereine.

Der Mauerfall im Jahr 1989 markierte den Beginn einer dramatischen Veränderung im ostdeutschen Fußball. Kurz nach der Grenzöffnung wechselten nicht nur die absoluten Topstars wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten und Andreas Thom in die Bundesliga, sondern rund 150 weitere Fußballer verließen ihre Heimatvereine in Richtung Westen. Diese Spieler wurden im Westen mit offenen Armen empfangen und gingen natürlich freiwillig in die wirtschaftlich stärkere Bundesliga.

Zurück blieben die Vereine und ihre Verantwortlichen, die oft nicht nur ihre Positionen im Sport, sondern auch ihre Jobs in den Kombinaten und Betrieben verloren, an die die Vereine angegliedert waren. Der Exodus entzog den ostdeutschen Klubs die sportliche Substanz und führte zu einem rapiden Niedergang. Zwar wurden zur Bundesligasaison 1991/92 mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden zwei Ost-Klubs in das Fußballoberhaus aufgenommen, doch von Nachhaltigkeit war diese Integration nicht geprägt.

Stück für Stück rutschten zahlreiche Vereine in wirtschaftliche Schwierigkeiten, verloren nach dem Ausverkauf ihrer Top-Stars auch sportlich den Anschluss und verschwanden teilweise ganz von der Bildfläche. Mathias Liebing betont, dass es zu einfach wäre, die Schuld allein beim Westen zu suchen. Einer der Hauptschuldigen sei der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der sich in der Wendephase nicht fair und weitsichtig verhalten habe. Der DFB habe versäumt, eine nachhaltige Struktur für den ostdeutschen Fußball zu schaffen, und die Vereine oft sich selbst überlassen.

Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, zeigt sich die Folge: Nur ein Spieler aus dem Osten im Nationalteam. Liebing sieht jedoch Ansätze der Hoffnung durch die Arbeit von Bundesliga-Vereinen wie Union Berlin und RB Leipzig, die Talente aus der Region fördern und den ostdeutschen Fußball wiederbeleben. Um das Thema einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen, geht Mathias Liebing auf eine Lesetour mit mehreren Ostlegenden. Am heutigen Freitag ist er gemeinsam mit Norbert Nachtweih in der Kulisse in Leipzig zu Gast.

Am Samstag folgt mit Nachtweih ein Auftritt in der Hafenbar in Hettstedt. Zum Abschluss der Mini-Lesetour begleitet ihn die Torwart-Legende Perry Bräutigam in die Thalia-Buchhandlung auf der Grimmaischen Straße in Leipzig. Die Lesungen bieten die Gelegenheit, über die Ursachen und Folgen des Niedergangs des ostdeutschen Fußballs zu diskutieren und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Liebings Buch bleibt eine unverzichtbare Lektüre für alle, die verstehen wollen, warum die Fußball-Landschaft in Ostdeutschland noch immer von den Wunden der Wende geprägt ist





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