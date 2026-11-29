God of War: Ragnarök für die PlayStation 5 ist bei MediaMarkt aktuell 75 Prozent günstiger – das Angebot gilt nur noch kurze Zeit.

God of War: Ragnarök für die PlayStation 5 ist bei MediaMarkt aktuell 75 Prozent günstiger – das Angebot gilt nur noch kurze Zeit. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. God of War: Ragnarök gehört zu den herausragenden Titeln für die PlayStation 5. MediaMarkt verkauft das Action-Rollenspiel von Sony Computer Entertainment jetzt im Rahmen eines Black-Friday-Dealsstatt der üblichen 79,99 Euro.

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Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent. Der Versand ist kostenfrei, alternativ könnt ihr das Spiel in einer Filiale abholen. Die Geschichte setzt direkt nach dem Vorgänger an: Der sogenannte Fimbulwinter hat begonnen – ein drei Jahre andauernder Winter, der das nahende Ragnarök ankündigt. Kratos und sein Sohn Atreus machen sich auf die Suche nach Antworten, um die Prophezeiung vielleicht doch noch abzuwenden.