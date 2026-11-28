Wieder viel Müll angefallen, aber geleert wurde Ihre Tonne diesmal nur halb? Das könnte an winterlich tiefen Temperaturen und Müll-Frost liegen. Was Entsorger raten.

Wieder viel Müll angefallen, aber geleert wurde Ihre Tonne diesmal nur halb? Das könnte an winterlich tiefen Temperaturen und Müll-Frost liegen. Was Entsorger raten. Minusgrade: Da gefriert schon mal der Müll in der Tonne.

Klingt zunächst nicht schlimm, aber unter Umständen bleibt die Tonne dann auch nach dem Entleeren noch halbvoll. Wer im Winter verhindern will, dass die Mülltonne auch nach der Leerung noch halbvoll ist, kann aber ein paar Dinge tun: Feuchte Abfälle in Zeitungspapier einwickeln etwa oder die Tonne gleich ganz mit Zeitungspapier auslegen. Dazu rät die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen empfehlen unter anderem nasse Abfälle in einen Müllbeutel zu stecken, bevor man sie in die Restmülltonne wirft.

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Organische Abfälle in den Biotonnen sind besonders betroffen, weil der Wassergehalt hoch ist. Feuchte Bioabfälle wie Kaffeefilter, Kaffeepads oder Teebeutel also am besten vor dem Entsorgen abtropfen lassen und in Zeitungspapier einschlagen. Noch warme Abfälle wie frisch gewechselte Windeln sollte man demnach zuvor kurz auskühlen lassen. Dann entsteht kein Kondenswasser in der Tonne, das später gefrieren kann.