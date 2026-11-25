Fast sechs von zehn Unternehmen setzen inzwischen aktiv auf KI. Eine Auswertung der HSBC zeigt allerdings, dass bislang nur eine Minderheit handfeste Vorteile bei Kosten, Produktion oder Umsatz meldet. 25.11.2026

Fast sechs von zehn Unternehmen setzen inzwischen aktiv auf KI. Eine Auswertung der HSBC zeigt allerdings, dass bislang nur eine Minderheit handfeste Vorteile bei Kosten, Produktion oder Umsatz meldet.

Künstliche Intelligenz ist in den Chefetagen angekommen. Wie viel sie wirklich bringt, steht auf einem anderen Blatt. Ökonomen der HSBC haben die Telefonkonferenzen von 2.176 Unternehmen aus 52 Volkswirtschaften ausgewertet und genau hingehört, was die Firmen über ihre Produktivitätsgewinne erzählen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus.

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Zwar treiben 1.280 Unternehmen, also 59 Prozent, den Einsatz von KI aktiv voran. Doch nur gut die Hälfte davon berichtet überhaupt von einem Nutzen. Und der bleibt oft vage: Rund 80 Prozent dieser Firmen verweisen auf eingesparte Zeit. Auf alle untersuchten Unternehmen bezogen nennen lediglich 19 Prozent konkrete Kostenvorteile, 16 Prozent eine höhere Produktion und 13 Prozent ein Umsatzplus.

SMARTBROKER+ entdecken Für die Gesamtwirtschaft macht das einen großen Unterschied. Gewonnene Stunden zählen erst, wenn daraus mehr Leistung oder geringere Kosten werden. Dieser Schritt dauert offenbar. Firmen, die schon 2025 Fortschritte meldeten, verbuchen inzwischen vor allem wachsende Einsparungen.

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Bei Umsatz und Produktion tut sich bei ihnen dagegen kaum etwas. Wie der Weg aussehen kann, zeigt ein Versicherer aus der Stichprobe. Anfangs halbierte er nur die Bearbeitungszeit in der medizinischen Risikoprüfung. Später schafften die Teams mehr Fälle, Angebote für Gewerbekunden entstanden in Stunden statt Tagen, und KI im Preismodell brachte laufende Vorteile von über 200 Millionen britischen Pfund.

Regional zeigen sich Unterschiede. Firmen aus Indien melden die stärksten Kostenvorteile, nordamerikanische die größten Umsatzeffekte. In Großbritannien und Australien bleibt es besonders oft bei bloßer Zeitersparnis, deutsche und französische Unternehmen nennen greifbarere Effekte. Bei den Branchen liegen IT und Kommunikationsdienste vorn, Energie, Versorger, Zudem warnt die Bank vor"AI Washing", also dem Aufbauschen des eigenen KI-Einsatzes gegenüber Investoren.

Einen Produktivitätsboom sehen die Ökonomen nicht unmittelbar bevorstehen. Geduld sei gefragt. Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs.

Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion. Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen.

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Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seinerFür Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Fast sechs von zehn Unternehmen setzen inzwischen aktiv auf KI. Eine Auswertung der HSBC zeigt allerdings, dass bislang nur eine Minderheit handfeste Vorteile bei Kosten, Produktion oder Umsatz meldet.