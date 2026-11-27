Klarmobil legt nach und haut einen weiteren Tarif-Deal zum Black Friday raus. Dieses Mal winken 50 Gigabyte für 8,99 Euro im Monat. Ist das wirklich günstig?

Bei Klarmobil bahnt sich bereits ein Ende der Black-Friday-Aktionen an. Zumindest ein Deal läuft in Kürze aus. Warum die 50-Gigabyte-Vodafone-Flat jetzt unbedingt noch einen Blick wert ist, verrät der Check.

Zum Black Friday hagelt es von allen Seiten Mobilfunkangebote. Fast alle trumpfen mit dreistelligem Datenvolumen auf und erscheinen deshalb besonders attraktiv. Tatsächlich brauchen viele Nutzer aber gar keine so großen Kontingente und würden lieber weniger Grundgebühr zahlen anstatt immer größere Datenpakete verpuffen zu lassen. Eben diese Zielgruppe kommt bei Klarmobil günstig zum Zug.

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Für 8,99 Euro im Monat winkt hier aktuell eine 50-Gigabyte-Vodafone-Flat – allerdings nur noch wenige Stunden. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Das Angebot endet laut Klarmobil bereits am heutigen 27.