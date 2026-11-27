50 Prozent Rabatt, nur noch heute und etwas gibt es gratis dazu. Black Week zeigt ziemlich perfekt, wie leicht unser Gehirn zu beeinflussen ist.

50 Prozent Rabatt, nur noch heute und etwas gibt es gratis dazu. Black Week zeigt ziemlich perfekt, wie leicht unser Gehirn zu beeinflussen ist. Ich habe heute einen Verkaufstrainer in den sozialen Medien gesehen, der seine Black Week ankündigte.

Rabatte, Geschenke, „noch etwas obendrauf“ und natürlich sollten alle gut aufpassen, damit sie das Angebot bloß nicht verpassen. Ich musste schmunzeln. Denn besser könnte man einige Mechanismen der Verkaufspsychologie kaum demonstrieren.warnen rund um Black Friday inzwischen ausdrücklich vor irreführenden Rabatten, künstlicher Verknappung und Countdown-Timern. Eine EU-weite Kontrolle von 314 Online-Händlern ergab sogar, dass mindestens 30 Prozent die Regeln für Preisnachlässe nicht korrekt einhielten.1.

Advertisement

Advertisement

Der Anker: „Vorher 299 Euro – heute nur 149“ Was ist ein Produkt wert? Das wissen wir häufig überhaupt nicht. Also sucht unser Gehirn nach Orientierung und bekommt praktischerweise gleich eine Zahl geliefert: 299 Euro. Man nennt dies den Ankereffekt und ist einer der stärksten Denkfehler.