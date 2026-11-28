Während die Android-Konkurrenz einbricht, kann Samsung überraschend zulegen.

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Der amerikanische Smartphone-Markt hat im dritten Quartal einen deutlichen Dämpfer erlitten. Die Auslieferungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent, wie eine aktuelle Analyse von Counterpoint Research zeigt. Hauptgrund für den Rückgang sind die gestiegenenTrotz schwierigem Umfeld konnte sich Samsung als einziger großer Android-Anbieter behaupten und seinen Marktanteil sogar leicht von 24 auf 25 Prozent ausbauen. Dies gelang dem Unternehmen durch die Mischung aus seinen teuren Flaggschiff-Modellen der Galaxy-S- und Z-Serie sowie den günstigeren Einsteigergeräten der A-Serie.

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Andere Android-Hersteller hatten weniger Erfolg, wobei es Motorola am härtesten trifft. Der Marktanteil des Unternehmens stürzte auf acht Prozent ab, da sein Portfolio stark von den preiswerten Geräten abhängt, die besonders von der Kostenexplosion bei den Bauteilen betroffen sind. Auch der Marktanteil von Google sinkt von 7 Prozent auf 6 Prozent (Quelle:Der wahre Gewinner der aktuellen Marktlage ist allerdings Apple. Als einziger großer Hersteller musste das Unternehmen keinen Rückgang bei den ausgelieferten Stückzahlen hinnehmen.