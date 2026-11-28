Nur vier Elektrodienstwagen für Minister und Staatssekretäre
Die meisten dieser Spitzenpolitiker in Hessen setzen auf Hybridlimousinen. Die teuersten Wagen haben Listenpreise von über 100.000 Euro - werden aber auch nicht gekauft. Wie wählt sie das Land aus?
Die meisten dieser Spitzenpolitiker in Hessen setzen auf Hybridlimousinen. Die teuersten Wagen haben Listenpreise von über 100.000 Euro - werden aber auch nicht gekauft. Wie wählt sie das Land aus?
Wiesbaden - Nur vier Dienstlimousinen der hessischen Minister und Staatssekretäre sind reine Elektrofahrzeuge. Die meisten dieser Spitzenpolitiker werden in Dienstwagen mit Hybridantrieb, also mit Verbrennungs- und Elektromotoren, von persönlichen Fahrern chauffiert. Alle Minister und Staatssekretäre von Schwarz-Rot setzen dabei ausschließlich auf die drei deutschen Premiumhersteller Mercedes, BMW und Audi. Das geht aus der Antwort von Finanzminister Alexander Lorz auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsopposition hervor.
Hybridfahrzeuge der Landesregierung sieht die Deutsche Umwelthilfe nach früheren eigenen Angaben kritisch: Sie hätten große Verbrennungs- und kleine Elektromotoren, absolvierten nur einen kleinen Teil der Fahrten elektrisch, beim Gros der Fahrten werde auf spritdurstige Verbrennungsmotoren zurückgegriffen. Der S-Klassen-Mercedes in der Langversion für Staatskanzlei, Lorz und Bildungsminister Armin Schwarz haben Listenpreise weit über 100.000 Euro. Laut Lorz werden die Dienstwagen der Ressortchefs und Staatssekretäre aber "üblicherweise geleast".
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